El Ministerio de Agricultura ha hecho públicas las distinciones correspondientes a los premios Alimentos de España año 2021. Entre los galardonados se encuentra en el apartado Internacionalización Alimentaria a Aceites García de la Cruz S.L., de Madridejos (Toledo). Un galardón que la almazara suma a una larga lista de precios y reconocimientos de todo el mundo, obtenida en este caso gracias a su penetración en dos importantes mercados internacionales: EE. UU y Japón. En el mercado estadounidense, García de la Cruz está presente gracias a su integración en la principal cadena de distribución del país, lo que le ha permitido estar en más de 4.000 puntos de ventas, y abrir en 2016 una filial de la marca en aquel país. En Japón, los aceites de oliva de la almazara toledana son una referencia en su condición de primer exportador nacional en aquel país, gracias también a las 21 referencias de sus aceites en los lineales de los supermercados japoneses.

Además de Aceites García de la Cruz, los Premios Alimentos de España 2021 han galardonado a los siguientes: Premio Industria Alimentaria: Agropal S. Coop. Ltda., de Palencia; Accésit a la Iniciativa Emprendedora: Kalekoi, S.L., de Lalín (Pontevedra). Producción Ecológica: Suerte Ampanera, C.B. de Colmenar Viejo (Madrid). Producción de la Pesca y de la Acuicultura: Gambanatural de España, S.L.–Noray Seafood, S.L., de Medina del Campo (Valladolid). Comunicación: Adoración Fernández Armero y Enrique Jacinto Trenado por el programa radiofónico «En Clave Turismo» emitido a través de Radio Exterior de España (RNE- RTVE). Restauración: Restaurante El Olivar, de Fernando Martínez Vázquez Parga, de Moratalla (Murcia). Premio Extraordinario: Hostelería de España, particularizado en los chiringuitos de España y representado, en nombre de todos ellos, en don Francisco Ortega Olalla «Ayo».

Otras distinciones del Ministerio de Agricultura en el apartado Premio Alimentos de España han sido para el Mejor Jamón, año 2022, en la modalidad Jamón Serrano u otras figuras de Calidad Reconocidas a “Jamón Serrano 24”, Monte Nevado», de la ETG Jamón Serrano, presentado por Industrias Cárnicas El Rasillo, S.A., de El Rasillo de Cameros (La Rioja). Modalidad Jamón de Bellota Ibérico: Jamón de bellota 100% ibérico «Aljomar», presentado por Jamones Aljomar, S.A., de Guijuelo (Salamanca). Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2022: “Ramón do Casar Nobre 2020”, de la Denominación de Origen Ribeiro, de Ramón do Casar, S.L., de Castrelo do Miño (Ourense).