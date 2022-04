José María Fresneda es líder indiscutible de Asaja en Castilla-La Mancha -con permiso del presidente nacional, Pedro Barato- por su doble condición de presidente de la organización agraria en Cuenca y secretario general en Castilla-La Mancha. Asaja CLM y Fresneda van indisolublemente unidos desde hace años, muchos más de los que pueda llevar ejerciendo cualquier otro líder político, sindical e incluso empresarial.

Fresneda puede dar una de cal y otra de arena a los políticos, sean del signo que sean, sin despeinarse, aunque lo suyo habitual es nadar a favor de la corriente en orden a mantener la paz social y conseguir lo mejor para el campo aplicando aquel dicho tan agroganadero y tan repetido por Bono de que mejor es la miel que la hiel.

Su poderío e influencia lo ha demostrado esta semana con la comida anual de Asaja de la provincia de Cuenca a la que han acudido los primeros espadas de la política regional, incluido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la presumible candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Inés Cañizares, unida a Cuenca por Las Pedroñeras y poco dada por el momento a dejarse ver en estos festivales.

También acudió el exalcalde de la capital Francisco Pulido, al que todos dan por seguro candidato a repetir en el ayuntamiento. Es un buen médico y fue un buen alcalde, pero le falló a última hora, como a muchos alcaldes, el amor fraterno y alguna amistad peligrosa. Será un buen candidato si repite.

Y como ya hemos contado en EL DIGITAL CLM, Asaja tuvo a bien homenajear a una figura histórica del campo y de la política de Cuenca: la expresidenta de la Diputación, exsenadora y expresidenta provincial del PP Marina Moya, que bien se merecía este recuerdo y esta muestra de cariño por parte de todos los presentes.

Hablando de la Diputación, en la comida coincidieron el actual presidente, el socialista Álvaro Martínez Chana, y su antecesor en el cargo, el "popular" Benjamín Prieto. Son dos políticos y gestores radicalmente distintos, y no solo por la ideología que les separa.

Para Prieto fue una oportunidad para el reencuentro con viejos amigos y conocidos. Sobre uno de esos amigos ha hablado con gran emotividad en las redes sociales al tratarse de un veterano agricultor de 93 años al que le une su amor por el campo y su pasión por la política: "Hay momentos en los que me siento especialmente orgulloso de las personas que he ido conociendo a lo largo de estos años y de las experiencias que he podido compartir con ellas. Hoy he tenido la oportunidad de saludar a Luis Colmenar, un ganadero de 93 años, trabajador, siempre amable y comprometido con nuestra provincia y con su pueblo, Villar del Infantado, en nuestra Alcarria Conquense, del que fue alcalde".

No ha perdido Prieto la oportunidad de lanzar la puntillita: "Cuánto tiene que enseñarnos Luis y cuánto deberían aprender de él y por tanto de nuestra tierra y de su potencial ganadero aquellos que no apoyan ni fomentan un sector tan importante para la economía de la provincia de Cuenca". En cualquier caso, ha agradecido a Asaja Cuenca la invitación al acto "que me ha permitido reencontrarme con tantos amigos, entre ellos, con Luis". Benjamín Prieto saluda a Luis Colmenar.

