Este es el deplorable estado que presenta la plaza de toros de Quintanar. Foto: Elcierredigital.com

Las plazas de toros, sobre todo las que han destacado durante decenas de años, no solo tienen interés por lo que representan en el mundo de la tauromaquia si no también por su valor arquitectónico y patrimonial. Algunas de ellas se están perdiendo y las administraciones competentes no hacen nada para evitarlo.

Es el caso de la plaza de toros de Quintanar de la Orden (Toledo), cuya situación es crítica. En 2018 se prometió que este histórico coso iba a ser rehabilitado, pero ha pasado el tiempo y las cosas siguen igual o peor. "Elcierredigital.com", diario que dirige el periodista albaceteño Juan Luis Galiacho, ha recogido la denuncia del presidente de Amithe, Javier López-Galiacho, que considera "impactante" la ruina de este edificio construido hace ya casi un siglo y medio, y que es parte importante de la historia de Quintanar.

En noviembre de 2018 hubo un intento de rehabilitarlo tras la visita de varias empresas de construcción y el equipo de Gobierno. Pero no ha habido suerte ni hay que echar la culpa a la actual Corporación, que ha heredado el problema de gobiernos anteriores que no han podido o no han querido coger al toro por los cuernos y solucionarlo.

Foto: Elcierredigital.com

López-Galiacho, jurista e investigador y presidente de la Asociación Española de los Teatros Históricos, es además un gran aficionado a la tauromaquia y defensor del patrimonio histórico. Considera que el caso de Quintanar es un ejemplo del "abandono absoluto del patrimonio histórico etnográfico que tiene la tauromaquia”. Cree que "con independencia de la tauromaquia, hay un deber de protección del patrimonio histórico”.

Explica López Galiacho que "los juicios personales sobre la tauromaquia no deberían significar el abandono del patrimonio histórico" y recuerda que la de Quintanar es una plaza que "tuvo mucha importancia hasta hace muy poco" porque esta localidad "ha sido como la capital taurina del Toledo manchego, como puede ser Almagro o Alcázar de San Juan en otras partes de La Mancha”.

Recuerda igualmente que otra histórica plaza de toros, la de Ciudad Real, que data de 1843, lleva tiempo abandonada a su suerte.

Javier López-Galiacho ha anunciado a través de "El cierredigital" que “se va a constituir una asociación de defensa de la plaza de toros en Quintanar de la Orden para recuperarla y rehabilitarla”.

