ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
EEUU e Israel atacan Irán, en directo
Trump exige rendición incondicional a Irán
El pulso de Sánchez
La inflación se disparará
Objetivo, asesinar a Jamenei
Un español en Teherán
Nuevas casillas declaración Renta
Topo de agua más raro del mundo
Extraño cambio en las tortugas
Lagartos jurásicos
China blinda sus reservas de gasolina
Arroz al dente Arturo Valls
Venezolano número 2 MIR
Joven española
Limpiadora en Noruega
Deducción IRPF
Autónomos mayores 52 años
Tiempo trabajado
Extra viajar Reino Unido
UE defensa país
Banco almacenaje Action
Mueble cajones Carrefour
Vajilla completa Ikea
Lolita Flores receta papas
Detectan el alzheimer a través de los ojos
Slavoj Zizek, filósofo
Aemet avisa del cambio de tiempo
Tailandia
Miles de pensionistas podrían quedarse sin su pensión
Declaración de la Renta
Tu expareja puede heredar
Marc Giró casa Barcelona
Ataques de precisión Washington
Oso pardo
Àngels Barceló periodista
La UE obliga a que perros y gatos lleven microchip
Permisos de trabajo en EEUU
Compradores de vivienda
IRPF alquiler
China cambia de aliados
Nuevo bastión del quebrantahuesos
Pablo Gil
Deducción alquiler
Impuesto de sucesiones
Trabajar 30 minutos más
Cuidar gatos domésticos
Verónica, entrenadora personal
Paro en España
Antonio Banderas actor
Agencias inmobiliarias
Estrecho de Ormuz
Marta, monja y autónoma
El exDAO se defiende
Sustituir a un trabajador
Científicos descubren microbios extraños
Febrero más cálido
Sonsoles Rico.

Sonsoles Rico.

El Comentario

Avanzar de la mano en un 8 de marzo

Sonsoles Rico
Publicada

Trabajar, cuidar, volver a trabajar y a cuidar. Ese es el día a día de la gran mayoría de mujeres. Los cuidados siguen recayendo en más del noventa por ciento de las mujeres. En el momento en que hay que solicitar una reducción de jornada o una excedencia por cuidados, sea de hijas e hijos o de personas mayores, el noventa y dos por ciento son las mujeres quienes lo solicitan. Las tareas de la casa también recaen en el cincuenta por ciento de las mujeres, mientras que el 4 por ciento lo realizan los hombres. Esto se traduce en unas doscientas sesenta horas más al año. La carga mental que sufren las mujeres no es solo por el hecho de realizar tareas, también hay que organizar, hay que prever, recordar y supervisar. Todo esto no se nombra, es invisible. Y todo esto, sin olvidar la necesidad de conciliar en la vida laboral. Poder tomar decisiones en nuestro ámbito de trabajo, sin la necesidad de tener que poner por delante el cuidado y que la balanza siempre caiga del mismo lado.

Por eso, las políticas de igualdad son más que necesarias, son esenciales. Tenemos que educar en la corresponsabilidad. No podemos permitir que las mujeres crean que gran parte de su valor es el cuidado. Las mujeres no son supermujeres.

Por eso, este 8M necesitamos más que nunca no retroceder en todo aquello que muchas mujeres lucharon y ganaron. No podemos permitir que la derecha se haya echado a los brazos de la ultraderecha y que la moneda de cambio seamos las mujeres. Necesitamos políticas que eduquen en igualdad. Que mujeres y hombres partan desde la misma línea de salida y con el mismo peso en la mochila. No podemos permitir que nos lleven al retroceso. Que pretendan que las mujeres volvamos a estar en casa y no tengamos la oportunidad de poder desarrollarnos tanto en el ámbito laboral como en el personal como elijamos.

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha sabemos que sin la mitad de la sociedad no hay democracia, ni justicia social. Y defendemos las políticas que se llevan a cabo en nuestra región. Políticas de igualdad que hacen que las mujeres castellanomanchegas se sientan protegidas.

Volvemos a salir a las calles, volvemos a reivindicar una sociedad en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres este 8 de marzo. Esto no es una lucha de sexos, esto es avanzar de la mano con nuestros compañeros de vida.

Sonsoles Rico es secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha.

Más en El Comentario