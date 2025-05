En Defensa de Europa: democracia, paz, derechos y coraje frente al populismo

Cada 9 de mayo celebramos el Día de Europa. Conmemoramos el discurso de Robert Schuman en 1950, piedra angular de un proyecto político inédito que nació para evitar nuevas guerras entre países vecinos y construir, paso a paso, una comunidad basada en la paz, la cooperación y el bienestar compartido. Esa visión se tradujo en décadas de prosperidad, derechos y libertades. Pero hoy, cuando el mundo se polariza, el populismo crece y la guerra regresa a las fronteras europeas, ese espíritu fundacional se vuelve más necesario que nunca.

Europa ha sido, y debe seguir siendo, un muro de contención frente a quienes desprecian la democracia y los derechos humanos. Pero para ello necesita afrontar con valentía los grandes retos que marcarán estos próximos años. Una Europa fuerte, unida y justa no es un ideal abstracto, sino un objetivo político tangible que exige compromiso, liderazgo y decisiones concretas.

Lucha contra el cambio climático

La transición ecológica es un compromiso ineludible. Pero no puede hacerse a costa de quienes más esfuerzo están realizando. En la anterior legislatura, la Comisión Europea centró sus políticas en los sectores más directamente afectados por la descarbonización, como la industria o el transporte. Hoy, reivindico que pongamos en el centro a quienes están sufriendo en primera línea las consecuencias del cambio climático: los agricultores y agricultoras.

Ellos son los primeros interesados en frenarlo, pero también los más golpeados por sequías, fenómenos extremos e incertidumbre. Exigirles más, sin darles herramientas para sobrevivir y competir, es empujarles al abismo. Mi compromiso será claro: conseguir compromisos firmes que garanticen explotaciones agrícolas rentables, sostenibles y justas, que además aseguren el acceso a alimentos seguros para todo el mundo.

Firmeza frente a Trump

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha traído consigo lo que muchos temíamos: una escalada arancelaria injustificada, guiada más por intereses electorales y retórica nacionalista que por lógica económica. Su intención de imponer aranceles generalizados -incluso a países aliados- ha generado una reacción inmediata no solo desde Europa, sino también desde el propio sector financiero estadounidense, que ha advertido del riesgo de empobrecer las cadenas de valor globales y disparar los precios para los consumidores.

La presión de los mercados y las contramedidas anunciadas por las grandes potencias afectadas, entre ellas, la Unión Europea han forzado, por ahora, a Trump a frenar ese impulso inicial. Pero en Bruselas lo tenemos claro: no vamos a actuar desde la provocación, pero tampoco desde la sumisión. Primero, negociación. Siempre negociación. Porque las guerras comerciales no benefician a nadie y castigan a quienes menos tienen. Pero si la vía diplomática fracasa, responderemos con medidas de retorsión proporcionadas.

Papel ante las guerras

La agresión de Rusia a Ucrania ha demostrado que Europa puede estar a la altura. Hemos sido firmes en la condena, generosos en el apoyo y claros en la perspectiva europea del pueblo ucraniano. Pero esa determinación contrasta con la ambigüedad -cuando no silencio- de la Comisión Europea ante el exterminio del pueblo palestino en Gaza.

La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva ni condicional. Si queremos ser referentes globales, debemos mantener la coherencia ética en todos los conflictos. Callar ante una masacre es abrir grietas en nuestra credibilidad internacional. Europa debe ser igual de firme en la condena del exterminio en Gaza como lo ha sido con la guerra en Ucrania y otros conflictos. Solo así será creíble su compromiso con la paz y la legalidad internacional.

Defender la democracia

Europa resulta incómoda para quienes no creen en la democracia. Por eso está siendo objeto de ataques híbridos: desinformación, ciberataques, campañas de odio y manipulación. Estas estrategias buscan minar la confianza ciudadana, polarizar nuestras sociedades y debilitar nuestras instituciones desde dentro.

Necesitamos blindar la democracia, proteger nuestros procesos electorales y construir una ciudadanía crítica, informada y activa. La democracia no es un regalo: es una conquista diaria que debe defenderse con decisión.

Europa: buque democrático

Por todo ello, este nuevo tiempo será clave para decidir qué Europa queremos: una Europa valiente o una Europa sumisa. No todos los partidos están comprometidos con este proyecto común. La ultraderecha europea, en sus diferentes organizaciones, entre las que se integra Vox, no esconde su desprecio a Europa, a sus valores ni a sus instituciones. Lo preocupante es que el Partido Popular no se atreva a romper con ellos, ni en España ni en Bruselas, donde la blanquea por su propia debilidad. Esa estrategia no solo es cobarde: es irresponsable.

Frente a todo ello, la socialdemocracia europea representa hoy la mejor garantía para proteger este proyecto común. Somos quienes hemos construido la Europa de los derechos laborales, la igualdad de género, la paz y el respeto a las minorías. Creemos en una Europa fuerte, que no renuncie a liderar ni dentro ni fuera. Y, sobre todo, creemos en una Europa humana, justa, comprometida con su gente.

Porque si Europa no es eso… ¿entonces qué sentido tendría?

Cristina Maestre Martín de Almagro, eurodiputada y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha.