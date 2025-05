Este Primero de Mayo, ni un paso atrás en el camino de las reformas y los derechos

Los preparativos del Primero de Mayo nos han cogido gestionando las muchas incidencias del apagón del lunes. Cuesta reordenar los pensamientos para volver a poner las movilizaciones de este jueves en primera línea, pero si algo nos enseñan estas crisis de nuevo signo por encima de otras cosas es que afortunadamente tenemos unas instituciones públicas que pueden responder a una emergencia, y que los servicios esenciales necesitan de las mejores condiciones y profesionales bien tratados para hacer frente a acontecimientos como este.

Cuántos trabajadores y trabajadoras se han vuelto a hacer imprescindibles esta semana para la ciudadanía, para restaurar la normalidad cuanto antes. Y qué poco valen estos trabajadores para los fanáticos anti-impuestos, los de las conspiraciones, los negacionistas, los reaccionarios, los que presumen de despedir a empleados públicos y luego se indignan cuando los echan en falta.

Tenemos muy presente de nuevo esta lección para marchar por las calles de Castilla-La Mancha este Primero de Mayo. La gente de CCOO estaremos en Albacete, en Toledo, en Cuenca, en Guadalajara, también en Puertollano, Alcázar de San Juan, en Talavera de la Reina, en Villa de don Fadrique y en Madrigueras. Marcharemos porque el trabajo decente al que aspira esta sociedad está en peligro, porque la democracia está siendo atacada, y porque no permitiremos un paso atrás en el camino de reformas y de conquista de derechos sociales y laborales. Porque la reducción de jornada máxima laboral tiene que materializarse, porque el fraude y el descontrol de las horas de más trabajadas y no pagadas se tiene que acabar, porque el régimen del despido también tiene que cambiar.

No podemos tomar otro camino si queremos un futuro digno, y lo decimos cuando vemos delante de nuestros ojos una enseñanza más: otro mantra de la derecha tumbado por la cruda realidad, el de que la economía necesita estabilidad, y los partidos conservadores son los que mejor saben dársela. El gran referente de la derecha, presidente de Estados Unidos, ha puesto patas arriba el sacrosanto mercado y las normas comerciales, poniendo en riesgo las cuentas de las empresas, mientras aquí en España son las políticas de la izquierda las que han dado números récord de empleo y actividad, con más protección social y con crecimiento económico. Mientras intentamos ponernos a cubierto, a ver qué inventa ahora la caverna para no admitir su enésimo fracaso.

No me olvido de que estas movilizaciones del Primero de Mayo serán las primeras que CCOO CLM va a organizar sin poder contar con personas que no faltaron nunca a esta jornada reivindicativa. José Luis Gil y Juan Antonio Mata, que nos han dejado recientemente. Organizaron y promovieron manifestaciones como la de este jueves, desde antes de que se legalizara el sindicato. Los tendremos muy presentes en cada manifestación.

Paco de la Rosa es secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha.