¿Se pasa de rosca García-Page contra Sánchez?: “No, me quedo muy corto”

Es una aparente obviedad. La ruptura es total entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez. Supongo que, además, irrevocable. Son del mismo partido, pero de otra galaxia. Impacta pensar cómo puede estallar el PSOE, o tal vez sólo el sanchismo, si la pronosticada derrota del 28 de mayo es de una gran magnitud. Y qué puede pasar si, además, Page conserva el poder en Castilla-La Mancha ante un posible hundimiento general de los socialistas. Todo puede ser caótico y revolucionario. Un futurible tremendo. También hay otro escenario posible: qué sucederá si Page pierde la Junta y el sanchismo salva in extremis los muebles. La última lanzada del barón autonómico, invitando a Sánchez a no aparecer por Castilla-La Mancha en la campaña electoral, es casi ofensiva y duele hasta desde aquí. Ya no hay medias tintas, los líderes territoriales del PSOE viven en el “sálvese quien pueda” y están exclusivamente a lo suyo. Un desplante detrás de otro. Page, el primero de todos, que lleva meses por libre y lo tiene muy claro. El 28-M va a ser un momento decisivo en la política española y, pase lo que pase, abrirá una nueva época en España, esperemos que mucho mejor y sin el horrible frentismo actual. El propio Page despejó este martes todas las dudas. Reconoció que hay quien le dice que “se pasa” en su actitud frente a Sánchez y esta fue su respuesta: “No me paso, me quedo muy corto”. ¿Quién da más?

