El eje Madrid-Talavera de la Reina-Castilblanco

Hoy en día parece que nada es imposible, aunque hay muchas cosas que hace años eran inalcanzables, hoy son fáciles de alcanzar, y cada vez quedan menos imposibles, aunque quedan, pero en el campo económico esa posibilidad es menor, y se alcanzan objetivos que eran impensables, pero se alcanzan, crean expectativas en muchos lugares, y estas se acaban cumpliendo en bastantes ocasiones.

Estamos en un mundo en el que los acontecimientos se producen de forma vertiginosa, y que nos pueden llevar a pensar que hay objetivos que están al alcance, objetivos que van a llevarnos a una mejora, en todos los aspectos, y van a suponer un salto cualitativo en nuestras vidas porque los medios cada día son más poderosos, y capaces de llegar a unas cotas que nadie suponía en el pasado que esto pudiera ocurrir, o si se pensaba, no a esta velocidad.

Hay unos planteamientos que se pueden convertir en realidad en ese eje de desarrollo del que hablo, planteamientos que, en parte, ya es realidad, y que no es difícil que pueda llegar a buen término, no inmediatamente, pero si en un futuro no muy lejano, pues las infraestructuras en comunicación y las nuevas tecnologías hacen posible esos cambios rápidos.

No es raro pensar que Talavera de la Reina está en una situación inmejorable para convertirse en una ciudad dormitorio de Madrid, eso se ve, está al alcance, y al alcance en un tiempo no muy lejano, y es comprensible que con el tiempo, la comunicación con Madrid vaya a mejorar de una manera superlativa, porque se llegará a tener un tren rápido que sirva para que cualquier trabajador pueda vivir en Talavera y trasladarse a trabajar a Madrid; Talavera será siempre más asequible que Madrid para la vivienda, aunque esta se pueda revalorizar, pues ya ocurre en Toledo, Ciudad Real, Segovia y otras ciudades donde la comunicación ha mejorado, Talavera acabará siendo igual, y teniendo las mismas posibilidades que esas ciudades para, a través de una comunicación rápida, se puedan desplazar a Madrid cientos de trabajadores a diario.

Talavera por otra parte, es una realidad en el avance en las comunicaciones de las nuevas tecnologías, y si se cuaja al final, y empieza a realizarse el proyecto de Meta, desde luego que va a cambiar de una forma drástica esta ciudad, será la ciudad de las comunicaciones, ya hay un camino andado.

Si a lo anterior se añade el proyecto Elysium City de Castilblanco se completaría ese eje, o polo de desarrollo económico, que produciría un cambio muy importante para Talavera y Castilblanco, así como una gran oportunidad a los trabajadores de los tres lugares que podrían vivir en lugares más cómodos y habitables, que en una ciudad como Madrid en la que los costos de vivienda, son prohibitivos.

El proyecto de Castilblanco se puede convertir en realidad, y según las noticias, esa realidad puede empezar a materializarse este mismo año, se habla de que las máquinas empezarían a trabajar en julio, yo no descarto nada, al igual que en Talavera el proyecto Meta podría empezar este año; de todas maneras hoy día estos objetivos son razonablemente posibles.

Talavera tiene una situación, si no privilegiada, sí muy ventajosa para llegar a convertirse en una ciudad con un futuro muy interesante, porque es una ciudad cómoda para vivir, que te ofrece muchas ventajas, en la compra de vivienda, en el comercio y en las comunicaciones con el resto de España. Talavera, y por añadidura su comarca, estoy convencido de que están ahí, en el lugar adecuado para que los nuevos tiempos les den esa oportunidad que me parece cercana.

