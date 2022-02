Chanel número tres

Sí, porque la de con dos gotas de número cinco, era Marilyn Monroe. Menuda se ha montado con Eurovisión, siendo lo más visto y comentado en radio, televisión y redes, más que la preocupante situación en Ucrania, la pandemia, el paro o las propias pensiones. Pero tranquilos, ya lo ha explicado meridianamente el que debe ostentar el título récord guinnes como Ministro con menos tiempo en el cargo, Máximo Huerta, que declaraba textualmente lo siguiente: “Esto pasa como en 'Gran Hermano' o incluso en la política que, cuando hay dos favoritas (en referencia a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras), siempre gana la tercera". Hombre, supongo que sus compañeros de partido, incluso la principal oposición, no le han debido de hacer mucho caso, o sí.

Sin embargo, sí coincido en una cosa con nuestro simpático y empático Máximo, esto está pasando como en la política, pero por desgracia nuestra política actual, la que convierte un hemiciclo en un vulgar y patético plató de Sálvame o Gran Hermano, no por los programas en sí, que no es que sean patéticos, porque están para lo que están, distraer y entretener, mis respeto y beneplácito a sus seguidores, pero sí es patético convertir la vida política, donde se decide la vida y el futuro de millones de personas, en un reality show televisivo, como por desgracia estamos constatando día a día.

Quizás si los políticos, y no sólo los políticos, algunas centrales sindicales, que ya les vale, con la que está cayendo a los trabajadores, se dedicasen menos a estos circos y más a los panes, al menos Roma, que no Benidorm, ofrecía ambos, otro gallo nos cantaría.

A qué vienen los políticos, salvo que sus gustos no fuesen exclusivamente políticos, sino musicales y artísticos, y de eso sí entiendo un poco, a querer intervenir en la decisión ciudadana sobre una canción para Eurovisión. Desde Gabriel Rufián, a Irene Montero, Andrea Levy, Rita Maestre, Yolanda Díaz o Mónica Oltra. Oiga, que se les paga por velar para que cualquier proceso sea justo y transparente, y supuestamente lo han hecho, no en vano, están en el consejo de administración de rtve, y no por modificar los resultados si no les gusta.

Es que como si fuésemos meros figurantes de aplausos y risas según nos levanten un cartel con lo que debemos de hacer, que hasta la canción que debe gustarnos deben decidir, y si no sale, con las reglas que previamente ellos mismos han decidido, no hay problema, se repite hasta que me salga con la mía.

Reflexionen seriamente porque el problema es más grave de lo que creen y cada vez más está instaurándose en nuestras vidas, sin darnos cuenta.

Sin teta, puede haber paraíso, y las meigas no sólo haylas, escuchalas, pero por esta noche, unas gotas de chanel número tres, y todos dormiremos más tranquilos. Déjenlo estar y no sigan tirando piedras sobre su propio tejado, que por desgracia es el nuestro.

