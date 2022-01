Sin recursos y a la intemperie

Sin recursos adicionales y a la intemperie es la modalidad de trabajo que ha decidido implantar la Consejería de Educación del gobierno de Page en Castilla-La Mancha, como Plan de Contingencia ante la sexta ola de coronavirus que afecta de manera masiva a la comunidad educativa de nuestra región.

Eso sí, la estrategia del “bien queda” la llevan implícita los miembros de este gobierno socialista, perfectos alumnos de su jefe en el gobierno, y que consiste en hablar y hablar para quedar bien pero donde las actuaciones y los recursos brillan por su ausencia y esperan pacientemente a que los problemas se resuelvan solos.

La comunidad educativa necesita una explicación a la noticia del pasado lunes, 17 de enero, según la cual 1.228 docentes en Castilla-La Mancha están de baja laboral.

La realidad es que las mentiras tienen las patas muy cortas, y aunque el silencio es la estrategia impuesta, nos encontramos que el 14 de enero un digital nos informó de que eran 900 los docentes en CLM que estaban en cuarentena o eran positivos (datos del Ministerio de Educación y FP), y no los algo más de 300 de los que hablaba la consejera de Educación. Y este dato no tendría más importancia si estas bajas laborales se hubiesen cubierto de inmediato, como por ejemplo ocurre en Madrid (ya sé hablar de Madrid es algo que produce urticaria en el socialismo en general, pero la buena gestión se nota a la legua), pero en Castilla-La Mancha lo de cubrir bajas inmediatamente no se lleva.

Todo esto me lleva a formular una serie de preguntas que no tienen fácil contestación por parte del gobierno de Page:

¿Por qué no se cubrieron las bajas de docentes el día 7 de enero para que el curso hubiese empezado con normalidad?

¿Por qué no se han realizado nombramientos de interinos desde el día 26 de noviembre hasta este momento y el gobierno de Page está consintiendo que el alumnado pierda muchas horas lectivas por no tener profesorado?

¿Por qué se engaña a la comunidad educativa hablando de llamamientos rápidos cuando han estado desde el día 26 de noviembre hasta el 14 de enero sin realizar nombramientos de docentes?

¿Por qué han dejado abandonado al alumnado sin recibir clases, al profesorado con sobrecarga de trabajo y a los equipos directivos impotentes ante la escasez de recursos?

¿Por qué si se es consciente de que hay alumnado que necesita recursos adicionales no se les suministra por parte de la administración desde el inicio de curso?

¿Por qué no se ha regulado la situación de los docentes que tienen hijos infectados por COVID como ya ha ocurrido en Madrid donde se permite el teletrabajo de estos docentes?

Sin embargo, esta política de esperar a ver si los problemas se arreglan solos no es de este momento, ya que empezó el curso y prácticamente desaparecieron los recursos adicionales de profesorado que estaban en los centros el curso pasado, las ratios seguían igual y los recursos económicos de los que disponían los centros para sus gastos de funcionamiento llevan años y años prácticamente sin incrementar (a pesar del incremento del montante de los presupuestos regionales), mucho presumir de educación pública pero poco esfuerzo para defenderla. Esto está llevando a los centros educativos a una asfixia económica y a tener que decidir cuantas horas ponen la calefacción (a pesar de tener las ventanas abiertas y temperaturas gélidas) y a destinar una gran parte de su presupuesto a pagar la factura de la electricidad, que como todos conocemos, se ha disparado hasta extremos insostenibles.

Tranquilidad, ¿alguien piensa que se van a conocer las dificultades que afrontan los centros educativos en nuestra región? Nada de nada.

Que el profesorado de CLM sigue con la jornada lectiva más elevada de nuestro país (SILENCIO).

Que nuestros centros educativos no tienen dinero para un funcionamiento correcto de los mismos (SILENCIO).

Que a los maestros y profesores se les trate como vagos y se les obligue a recuperar los días de Filomena en un claro atropello a sus derechos laborales (SILENCIO).

Que se les obligue a realizar reuniones presenciales cuando está demostrado la utilidad del teletrabajo (SILENCIO).

Que tengan que estar supliendo las bajas de sus compañeros porque la administración no cubre las bajas (SILENCIO).

Que se les obligue a pasar frio en el desarrollo de su trabajo por la falta de inversión de la Consejería (SILENCIO).

Y ahora nos inundan con anuncios de los muchos docentes que van a contratar en enero. No engañen por favor, no den a entender que están dedicando recursos propios a la educación pública de nuestra región cuando hablan de los más de 800 docente que van a contratar para los planes de refuerzo. Todos sabemos que esos docentes se contratan con Fondos Europeos finalistas debido a los malos resultados de CLM en la tasa de abandono escolar temprano, ocupando el puesto número 16 sobre 20 (con una de tasa de abandono escolar temprano del 18,7%), donde la media de España es del 16% y donde Madrid tiene un 10%, Cantabria un 9,1% o Asturias un 8,9 %, por poner ejemplos de distintos gobiernos autonómicos.

Y una pregunta más, si nuestro alumnado necesita planes de refuerzo ¿Por qué no se contrata a más profesorado al inicio de curso para apoyar cuando más se necesita y para que los centros educativos se organicen con más efectivos? Yo les voy a dar mi humilde opinión, porque este gobierno socialista habla mucho de derechos sociales y educación pública, pero luego dedica pocos recursos para garantizarlos.

La presencialidad va unida a la seguridad y ha sido la OMS la que ha dicho que “la ventilación no es una medida independiente y debería implementarse como parte de un conjunto integral de medidas” y sin embargo, la realidad en este momento de nuestros centros educativos con la tasa de incidencia por las nubes y el conocimiento del contagio por aerosoles, es que el gobierno de Page no ha comprado ni filtros HEPA, ni medidores de CO2 para que se puedan dar clases en condiciones de seguridad y sin tener que estar expuestos a molestas corrientes de aire y temperaturas por los suelos.

En definitiva, estos son los datos y a ustedes les corresponde juzgarlos.

Benjamín Prieto. Diputado regional, portavoz de Educación del Grupo Popular en Las Cortes de Castilla-La Mancha

Sigue los temas que te interesan