Carta abierta al Consejero de Fomento de Castilla-La Mancha

En un artículo publicado en este digital el 17 de marzo de 2021, hablaba del acierto de la Junta de Comunidades por la aprobación de la Ley de Despoblación, tan necesaria para dar vida a esa España Vaciada que tanto necesita de recursos para poder ganar población e intentar que esta se fije, y para ello, se ponen medidas interesantes y se cuantifica su financiación.

Últimamente vengo observando que en la zona donde me muevo y hago la mayor parte de la vida, veo con satisfacción que en la parte de la Sierra de San Vicente, en la comarca de Talavera de la Reina y en los Montes de Toledo, se está haciendo una mejora bastante importante, sobre todo en el tema de carreteras, poniendo al día unas carreteras obsoletas que pertenecían a otras épocas, y por tanto, facilitando la comunicación de esos núcleos de la España Vacía para poder acceder con rapidez y seguridad a los servicios que les son necesarios.

Es de justicia que carreteras de la zona de la Sierra de San Vicente, con pueblos como Almendral de la Cañada, Navamorcuende, Pelahustán…, ya era hora su arreglo, o como Los Navalmorales, Espinoso del Rey, es decir, se está haciendo una buena labor en unas zonas deprimidas que va a servir para mejorar mucho las comunicaciones.

También resulta interesante comprobar como ayuntamientos de esos lugares deprimidos consiguen recuperar para el erario público y su mantenimiento aquellas casas de camineros que estaban al borde de la carretera, haciendo ver que son de uso público y poniendo alguna especie de monumento para así determinarlo; como algunos ayuntamientos intentan abrir caminos que estaban cortados por particulares para decirles ¡oiga que no son suyos, que son de la gente para su uso y disfrute! o también como ayuntamientos están interesados en conservar algunos puentes antiguos que son una especie de reliquias, y así sucesivamente, es importante ver como esos ayuntamientos, que son la administración mas cercana a los ciudadanos, se preocupan por conservar aquello que es algo que no se debe abandonar.

Castilla La Mancha, digo, ha sido pionera en hacer una ley de despoblación, y para ponerla en macha ha puesto sobre la mesa una cantidad de dinero que para empezar puede ser suficiente, aunque está claro que deberá ser aumentada según vayan surgiendo las necesidades, y que espero sirva para fijar población en esa España Vaciada, que tiene una riqueza que hay que ir poniéndola en valor.

Consejero, dicho esto, que creo es el buen camino emprendido para conseguir los retos que se propone esa Conserjería, y que como ciudadano es justo que se pida más y más, pues esa es la labor ciudadana, así lo creo, que debemos de hacer quienes vivimos en los lugares de esa España Vacía, y además estoy convencido de que cuando veamos algo que creemos es una deficiencia o necesidad, comunicarlo para poner remedio, aunque entendemos que el dinero es el que es y, a veces, no todo se puede conseguir.

Pues bien, a tenor de lo expresado en el párrafo anterior, tengo en mente dos cuestiones cuando voy desde Talavera de la Reina a Los Navalmorales; la primera de ellas es ver como se encuentra la barandilla del puente nuevo sobre el río Sangrera cuando se desvió por la carretera que se hizo nueva, puente que está sin pintar, que jamás se pintó, y se está deteriorando de tal manera que da la impresión de abandono, y que entiendo que se necesita una mano de pintura urgente.

La segunda cuestión, me preocupa más, se encuentra en Los Navalmorales, y no es otra que el edificio de las antiguas casas de los camineros, edificio totalmente abandonado, que es un nido de palomas (aunque el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo por extinguirlas) pero el problema es más grave aún que las palomas, ese edificio no puede permanecer en la situación que está, porque entraña un peligro, está en muy malas condiciones y puede ser que en cualquier momento pueda dar un susto si no se tira, que es lo que procede, que la Consejería que usted preside lo derribe, y una vez echa la operación sería bueno que el solar se cediera al Ayuntamiento para que este con algún tipo de subvención con dinero para la España Vaciada, hiciese algo para disfrute del pueblo.

Consejero, estoy convencido de su sensibilidad para con estos dos problemas que le planteo y que no dudo tendrá en cuenta para que más pronto que tarde se les de una solución.

Alberto González González

