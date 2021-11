El sexto sentido… común

Ya son varias las comunidades que están implantando la carrera profesional en el ámbito docente como consecuencia lógica de igualar los salarios de sus funcionarios públicos en términos anuales, o adaptando los actuales sexenios, algunas pueden elegir, al cobro de dicha carrera profesional, como Castilla y León.

Otras empiezan a reconocer salarialmente determinadas responsabilidades hasta ahora sin remunerar, como por ejemplo las tutorías: 20 euros mensuales. Otras, sin embargo, siguen inflando a sus docentes de cargas y responsabilidades acordes al siglo XXI, dicen, pero con sueldos del XIX; bueno, vamos a dejarlo en el XX, pero del siglo pasado al fin y al cabo.

En definitiva, la que más y la que menos, anda buscando cómo dignificar y reconocer el esfuerzo, o el sobreesfuerzo mejor dicho, de sus docentes, aunque hay excepciones, por ejemplo Extremadura, donde además de no reconocernos el 2% perdido o sólo en algunos complementos, seguimos “viendo muertos”, como el niño de la película, en nuestros sueldos y/o fantasmas si nos referimos a la actualización a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar en cuanto a licencias y permisos, que está resultando ser como el mito de Sísifo. Cada vez que trabajamos para alcanzar un acuerdo y llevamos a cuesta la piedra hasta la cima de la montaña, nos tiran la piedra al principio para que volvamos a empezar.

Otro sexto sentido, para nada sentido común, aunque éste ya no es autonómico si no nacional, es el reconocimiento económico al grupo A1 del cuerpo de maestros. Vamos a ver, si se reconoce para el resto de enseñanzas donde se exigen diplomaturas, como ha dictaminado la LOMLOE, FP y técnicos, con más sentido común habrá que hacerlo extensible al cuerpo de maestros, al que desde hace años se incorporan docentes donde se les exige el grado. Otros “muertos” que nadie quiere ver, porque tampoco interesa, aunque sean de sentido; no el sexto, el otro.

Otro sinsentido son tanto el número como las cuantías a percibir de nuestros actuales complementos por formación permanente, es decir sexenios. Mientras algunas autonomías invierten el orden de las cantidades para cobrar más durante más años, en otras tienes que esperar a llevar bastón para poder comprar el taca-taca. Eso sin contar que la vida laboral por ahora es de 35 años y cuando más necesitas formarte en materia de reciclaje, los últimos años de tu dilatada experiencia laboral, que se supone más lo necesitas, entonces, ya no hay ni reconocimiento ni sexto sexenio ni obligación de formación, pues sólo se contemplan treinta años, siendo el último, al menos en Extremadura, paupérrimo.

En definitiva, nuestro mundillo docente está lleno de muertos, que algunos vivos prefieren no ver ni oír, aunque a veces es muy difícil no verlos ni escucharlos, por eso algunos van a tener que leerlos.

Satur Acosta (ANPE).

