Las fiestas de Burguillos

Sostiene el Banco de España que el miedo a la crisis del coronavirus y el consumo privado retenido durante la pandemia han llevado el ahorro de los hogares a niveles nunca visto en las últimas décadas. Una bolsa acumulada que acelerará progresivamente el consumo privado, capaz de compensar el retroceso observado por la Covid-19. Semejante bonanza económica ha debido también alcanzar a las arcas municipales del ayuntamiento de Burguillos de Toledo a la vista del programa de verano organizado en honor del Cristo de la Fe.

José María Gómez-Caro, alcalde de la localidad, ha dispuesto una programación de actos “adaptada a la situación actual y con las medidas sanitarias que correspondan” como hasta ahora no se había conocido en el pueblo. Conciertos de La Guardia, Danza Invisible o Tributos a Alejandro Sanz, entre otros. También, espectáculos de variedades con Máximo Valverde como cabecera de cartel -galán indiscutible del tardofranquismo que en una reciente entrevista confesaba que "antes me enrollaba con cuatro o cinco mujeres a la vez y ahora con una de vez en cuando"-, junto a una amplia propuesta de competiciones deportivas y entretenimientos diversos para niños y familias.

Una espléndida oferta lúdica para los meses de agosto y septiembre recogida en un programa en el que no han faltado numerosos saludas. El regidor municipal ha dado voz en sus páginas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha reconocido a los ayuntamientos de la región "obligados a plantear alternativas para celebrar sus fiestas patronales". Al presidente de la Diputación provincial, Álvaro Gutiérrez, que manifiesta sus respetos y admiración por las fiestas locales y sus variadas manifestaciones como "parte de la idiosincrasia toledana". Un "sentimiento de felicidad" que también transmite el teniente de alcalde y concejal de Cultura y Festejos, Oscar Tejedor, a todos los burguillanos con la organización de estas fiestas.

Igualmente, la Hermandad Santísimo Cristo de la Fe celebra la recuperación de la "“esencia de la festividad" con la procesión del Cristo por las calles de la localidad y del baile de la bandera. Una danza que según el cronista de la villa, Eutimio García, representa una de las tradiciones "más relevantes y vistosas de las que se organizan en Burguillos en honor de la Virgen", aunque últimamente algo carente de danzantes para continuar con la tradición. Como por falta de saludas no ha quedado el programa de las fiestas de Burguillos 2021, también se incluye el del nuevo equipo médico de la localidad con el doctor Manuel Soto a la cabeza, Ángeles López, enfermera, y Mayelen González, MIR de medicina familiar, dispuestos a poner todos sus conocimientos, experiencia y dedicación al "servicio de los burguillanos".

Y no. No me olvido de la salutación del amigo Juan García, párroco de la localidad. Subordinado por el anterior equipo de Gobierno a celebrar estas fiestas en honor ignoto dentro del programa oficial, el sacerdote festeja esta vez con algarabía la onomástica, como una forma de "encontrar el sentido de nuestra vida". A disfrutar.