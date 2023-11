Page y Feijóo mantienen sus relaciones pese a la tensión que hubo en su última llamada

"No han roto". Las relaciones políticas y personales del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mantienen abiertas pese a la tensión registrada en su última conversación telefónica del pasado 21 de septiembre, en la que, según ha contado el periodista Juanma Lamet en El Mundo, quedó claro que los ochos diputados de Castilla-La Mancha, ni todos ni en parte, no se iban a convertir en tránsfugas para impedir la amnistía o la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes del entorno de Page consultadas por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM han asegurado que Page y Feijóo, a pesar de esta distancia política sideral que existe entre ellos, no han provocado ninguna ruptura en sus relaciones, si bien es cierto que desde esa llamada del 21 de septiembre no han vuelto a hablar "a solas". En esa llamada que Feijóo realizó a Page, el presidente de Castilla-La Mancha le dijo al líder del PP que "abandonase toda esperanza" de frenar la investidura de Sánchez, una actitud que el toledano mantuvo "con toda rotundidad".

Según el citado periódico, Page le dijo textualmente a Feijóo: "No busques tránsfugas en las filas del PSOE de Castilla-La Mancha. No me parece aceptable. No es sólo que sea democráticamente inmoral, es que luego tendrían que gobernar... ¿con los votos de unos tránsfugas?". Quedó claro en la conversación que, a partir de ese momento, la posición del líder castellano-manchego estaba muy clara: crítica durísima contra Sánchez y la amnistía, pero respeto a las reglas del juego para no provocar un movimiento de transfuguismo en el PSOE.

A partir de ahí la presión del PP sobre Page se hizo mucho más visible. Si bien esta presión se había moderado en septiembre, empezó a ser más intensa en octubre y, sobre todo, en noviembre, con dos semanas en las que el presidente de Castilla-La Mancha ha sido apelado por los populares "por tierra, mar y aire", no sólo desde el PP regional, vía Paco Núñez, sino desde altos cargos de Génova como la propia Cuca Gamarra y Miguel Tellado, tal como ha venido contando EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM.

Pese a ello, la actitud de Page sigue siendo la misma que viene manifestando desde hace meses, con una férrea y constante denuncia de los acuerdos de Sánchez con el separatismo, pero sin tocar la disciplina interna del PSOE ni llamar al transfuguismo a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, cinco de los cuales, al menos, son leales al presidente de la Junta: Sergio Gutiérrez, Luis Carlos Sahuquillo, Alberto Rojo, Emilio Sáez y Gonzalo Redondo. Es posible que, en algún momento, Feijóo pudiera pensar que Page rompería definitivamente con Sánchez, pero el 21 de septiembre quedó claro que eso no iba a ocurrir, pese a que ambos socialistas no hablan "desde hace tiempo", tal como confirman desde el entorno del presidente autonómico.

