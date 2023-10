El caso que más tensión crea en el arranque de legislatura en las Cortes de Castilla-La Mancha

La modificación del reglamento interno de las Cortes de Castilla-La Mancha para evitar debates nacionales, aprobada en solitario y por la vía de urgencia por parte de la mayoría absoluta del PSOE, es el asunto que más diferencias y tensión política está generando en este arranque de legislatura en el Parlamento regional. La medida, defendida la pasada semana por el propio presidente de las Cortes, el socialista Pablo Bellido, cuenta con un férreo apoyo del PSOE pero está siendo criticada por los grupos parlamentarios del PP y Vox, que la ven como una añagaza socialista para no hablar de la amnistía y el referéndum de autodeterminación en la Cámara autonómica.

A lo largo de las últimas semanas, desde que la modificación se aprobara el pasado 7 de septiembre, los tres grupos políticos se han manifestado a favor y en contra de una medida que permite al PSOE bloquear aquellos debates nacionales que considere oportunos, aunque sean del interés de los otros dos grupos políticos. PP y Vox consideran que se trata de la aplicación del "rodillo" socialista, en medio de una firme defensa de la medida por parte del PSOE, que considera que para hablar de la actualidad política nacional ya están el Congreso, el Senado y otros foros.

La tensión volvió a reflejarse este lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha durante la comparecencia en comisión parlamentaria de la consejera portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page, Esther Padilla, que explicó los objetivos y estructura de su departamento. En este foro, la diputada regional y secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, insistió en la necesidad de hablar de la amnistía en las Cortes autonómicas, algo imposible ahora mismo mientras el PSOE no lo permita. "Si es verdad que Page quiere acudir al Constitucional si se aprobará una ley de amnistía, que nos permita traer ese debate a las Cortes", llegó a decir la número dos del PP regional.

Agudo también lamentó el respaldo mostrado el pasado domingo por los secretarios provinciales del PSOE al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras firmar un manifiesto de apoyo a su investidura. "El PSOE de Castilla-La Mancha y Page nos están tomando el pelo", dijo la secretaria general de los populares, evidenciando su malestar por el bloque socialista a los asuntos más espinosos de la política nacional.

Pero la respuesta desde el PSOE no se hizo esperar y llegó tanto de la propia consejera como por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar. Esta portavoz aseguró que "el relato que ha hecho el PP no se corresponde con la realidad", y aseguró que en las Cortes regionales "no se coarta la libertad de expresión" y que lo que han hecho los secretarios provinciales es "manifestar el apoyo a la investidura de un presidente socialista".

"En ese comunicado no se hace referencia ni a Cataluña, ni a la amnistía, ni a un referéndum, en ese comunicado que firman los secretarios generales provinciales de mi región se apoya, como no puede ser de otra manera, la investidura a Sánchez", ha destacado la portavoz socialista.

Para finalizar, Esther Padilla, coincidiendo con Abengózar, reiteró que en la región "no se cercena el debate". "Ustedes han podido hablar ahora de lo que han considerado, hay otros espacios en el ámbito de la región donde podemos intervenir y hablar de lo que queramos sin ningún tipo de dificultad ante cualquier tema de carácter nacional, regional, provincial o local", ha concluido. Así están las cosas en este comienzo del otoño en la política en Castilla-La Mancha.

