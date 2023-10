Bellido justifica el veto del PSOE a hablar de la amnistía en las Cortes de Castilla-La Mancha

El veto a los debates más espinosos de la actualidad española aprobado el 7 de septiembre de forma urgente y unilateral por la mayoría absoluta del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha sido defendido y justificado este domingo por el presidente de la Cámara, el socialista Pablo Bellido, al asegurar que "no tiene sentido replicar y reproducir" en el Parlamento autonómico los mismos debates que se producen en el Congreso y el Senado.

El bloqueo impuesto por el PSOE impide, por ejemplo, hablar en el Parlamento castellano-manchego sobre la amnistía y el referéndum de autodeterminación que los independentistas están exigiendo a Pedro Sánchez a cambio de su investidura, una decisión "a rodillo" que ha sido duramente criticada por los otros dos grupos parlamentarios de la Cámara, el PP y Vox.

En declaraciones al programa "El Escaño" de Radio Castilla-La Mancha, Bellido ha defendido la decisión de la mayoría socialista adoptada en el Pleno de la Cámara y que supuso la modificación del reglamento para evitar que el PP y Vox llevaran a las Cortes castellano-manchegas asuntos de carácter nacional, evitando así el PSOE tener que pronunciarse en sede parlamentaria sobre el fugado Carles Puigdemont y las exigencias del independentismo catalán para dejar gobernar a Sánchez, entre otros asuntos de la actualidad española que puedan resultar espinosos.

Ya se ocupan otros

"Tenemos el Congreso y el Senado que se ocupan de estos asuntos y el respeto a la Constitución nos lleva a que cada institución tenga sus propias competencias. Castilla-La Mancha como territorio tiene las suyas y aquí podemos hablar de sanidad, de bienestar, de infraestructuras y de muchos asuntos que competen a su Gobierno y a su Parlamento", ha explicado Bellido. "Tenemos que hablar de lo exclusivo y competente a nuestra región, aquello que nos afecta no solo como españoles sino específicamente como castellano-manchegos", ha añadido.

Así, el presidente de la Asamblea autonómica considera que "no tendría sentido" que en esta se hablase de temas exclusivos de gestión local como "la suciedad o los baches" de nuestras ciudades y ha recordado que el día 19 de septiembre la Eurocámara rechazó la celebración de un debate sobre el Estado de Derecho en España, solicitado por Vox para hablar en este foro europeo sobre una eventual amnistía. Bellido juzga "razonable" la postura adoptada por el Parlamento Europeo.

Aunque muestra "respeto" hacia quienes tengan una opinión diferente, el presidente de las Cortes regionales mantiene que "no se coarta el debate" y que, como ya venía planteando en la pasada legislatura, se ha materializado una modificación para no seguir duplicando el desarrollo de cuestiones que abordan en las Cortes Generales los parlamentarios nacionales, entre ellos los elegidos por las cinco circunscripciones de nuestra Comunidad Autónoma".

Nuevo Estatuto

En el transcurso de esta entrevista, Pablo también ha sido preguntado por el periodista Enrique Lumbreras, por otras cuestiones como la negociación en marcha para la reforma del Estatuto de Autonomía y la nueva ley electoral de Castilla-La Mancha.

Tras recordar que "hace mucho" que no se lleva a cabo una modificación de este texto "básico" y que, en este tiempo, otras comunidades han abordado las adaptaciones oportunas, el presidente de la Cámara regional ha explicado que la reforma debe motivarse en la dotación de instrumentos como el decreto ley para que el gobierno pueda "acelerar la toma de decisiones en situaciones de urgencia como fue la pandemia de COVID"; en "proteger servicios públicos y blindar derechos"; y en dar prioridad al uso en el territorio de algunos recursos naturales como el agua, como han hecho otros territorios.

Sobre el posible cambio del número de diputados y diputadas en San Gil, Bellido considera que "no es lo central ni lo más importante" de esta posible reforma del Estatuto, pero ha defendido que -a diferencia de la anterior- "debe hacerse con el máximo consenso aquí y en Madrid y no sobre la premisa de beneficiar a un partido, sino de no tener una Cámara infrarrepresentada, con un número acorde al de otras comunidades autónomas".

