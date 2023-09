Agustín Conde califica como "puñalada al casco histórico" de Toledo la última propuesta de Page

La posibilidad planteada este lunes por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de trasladar las Cortes autonómicas desde el Convento de San Gil a otro edificio de Toledo no ha pasado desapercibida en los círculos políticos de la región. Aunque de momento no ha habido muchas reacciones en público a este hipotético traslado, y el enorme coste económico que eso llevaría consigo, la propuesta de Page ha quedado latente en el aire del Parlamento regional, así como el hecho de que haya sido el presidente de la Junta y no el de las Cortes, Pablo Bellido, el que haya lanzado la iniciativa.

El hecho real es que la idea está planteada abiertamente en sede parlamentaria y que el propio Page ha dicho que le gustaría sacar adelante este proyecto en esta legislatura. El presidente regional cree que la iniciativa es "probablemente razonable" y que es necesario "empezar a pensar en una nueva edificación" para las Cortes. Nueva sede que, en su caso, daría cobijo también a otros organismos regionales y dependencias que están vinculadas al propio Parlamento castellano-manchego.

La primera y más contundente reacción a este planteamiento de Page ha sido valorada muy negativamente por el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, actualmente diputado nacional del PP y expresidente regional de este partido en Castilla-La Mancha, además de secretario de Estado de Defensa en la época ministerial de María Dolores de Cospedal. Conde ha dicho que la idea de cambiar de sede al Parlamento de Castilla-La Mancha es "otra puñalada al casco histórico" de Toledo, tal como ha señalado el propio dirigente en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter.

Conde se hace eco de la noticia publicada este lunes por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM y afirma textualmente: "Otra puñalada al Casco Histórico. No solo no han hecho nada los socialistas por el Casco en 16 años de alcaldías en Toledo y ocho consecutivos en la Junta, sino que ahora quieren sacar de allí una importante institución que le da actividad".

Otra puñalada al Casco Histórico. No solo no han hecho nada los socialistas por el Casco en 16 años de alcaldías en Toledo y ocho consecutivos en la Junta, sino que ahora quieren sacar de allí una importante institución que le da actividadhttps://t.co/1JPjRYoPyy — Agustin Conde Bajen (@AgustinCondeBj) September 5, 2023

Un comentario breve, de apenas cuatro líneas, pero contundente y muy expresivo sobre su posición en torno a este asunto. Como hemos informado, Page hizo alusión a este asunto en la tribuna de oradores de la propia Cámara autonómica en la sesión constituyente, este lunes, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Fernando Muñoz.

El convento de San Gil de Toledo, sede de las Cortes de Castilla-La Mancha desde 1985 tras su rehabilitación bajo la dirección del arquitecto Fernando Chueca Goitia, es un histórico edificio del siglo XVII ubicado en pleno casco histórico toledano que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1998.

Sigue los temas que te interesan