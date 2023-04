Las caras conocidas que destacaron por varios motivos en el desayuno de Vox en Toledo

Este martes la candidata de Vox a la Alcaldía de Toledo, Inés Cañizares, presentaba ante medio centenar de afiliados y simpatizantes del partido, además de algunos representantes de la sociedad toledana, las líneas maestras del proyecto que tiene en mente para la ciudad. Entre ellas, el apoyo a la familia y al comercio de barrio, eliminar trabas burocráticas, reforzar la seguridad o pelear por que el agua del río Tajo transcurra "cristalina" a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

El formato elegido por la también portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados para su puesta de largo como candidata en Toledo fue un desayuno informativo celebrado en Venta de Aires, el restaurante con más solera de la ciudad. Como maestro de ceremonias ejerció el periodista y productor José Antonio Hernández de la Moya -algo muy comentado entre los redactores que cubrían el acto-, que desde 2012 hasta 2018 fue director del Centro Territorial de Radio Televisión Española (RTVE) en Castilla-La Mancha.

De la Moya, que no dudó en significarse y aplaudió a Cañizares a su llegada al salón, durante su intervención reconoció sentirse "avergonzado" de cómo tratan a Vox a algunos medios de comunicación, aunque su interlocutora dijo creer "en el rigor" y "en los periodistas". Sobre estos profesionales, la política consideró que pueden ser unos "buenos cómplices" para trasladar a la ciudadanía de Toledo las propuestas de Vox, un partido que definió como "plenamente constitucional" y que se encuentra "dentro de la legalidad" pese a ser tratado mediáticamente, en ocasiones, como radical.

José Antonio Hernández de la Moya, conductor del desayuno informativo. Óscar Huertas

Inés Cañizares, eso sí, puntualizó que el término radical procede etimológicamente de "raíz" y que Vox, a su juicio, es una formación que se muestra "firme y contundente yendo siempre a la raíz de los problemas". Un análisis compartido, a juzgar por los gestos afirmativos que hizo con su cabeza, por la catedrática y conocida profesora de Lengua y Literatura Carmen Vaquero, también presente en el desayuno.

Vaquero fue candidata de Vox a la Alcaldía de Toledo en los orígenes del partido, allá por 2015. En aquellas elecciones municipales fue la sexta opción más votada con solo 782 apoyos, por lo que no obtuvo representación.

Alberto Romero (con gafas rojas) y Juan Ignacio de Mesa, a la izquierda de la imagen. Óscar Huertas

Más llamativa fue la presencia del conocido artista Alberto Romero, que después de ser en 2019 el número uno de Vox en Toledo mejoró considerablemente el resultado hasta los 3.604 votos -ya con el proyecto mucho más consolidado nacionalmente- y consiguió dos ediles. A los cuatro meses de los comicios dimitió y justificó su decisión, en mitad de una batalla interna, por las "las dificultades y obstáculos" que se encontró para ejercer su tarea. Se marchó con un "hasta siempre", pero parece que con Cañizares se entiende bien y tiene afinidad.

Junto a Romero, en la misma mesa, se encontraba Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha y exalcalde de Toledo (1979-1983) por UCD. El veterano empresario, uno de los más respetados del lugar por méritos propios, siempre ha mantenido un trato cordial y afable con todos los representantes institucionales que han ido pasando a lo largo de los años por el Ayuntamiento y por la Junta de Comunidades, independientemente del color de los mismos.

También generó cierto revuelo una de las preguntas trasladadas por el conductor del evento a la protagonista, previamente escritas por los asistentes en unos tarjetones. Fue la de un empresario que decía que varios colegas le habían asegurado que, aunque iban a votar a Vox, habían preferido no acudir al desayuno para no ser señalados. "A todo el que parece de Vox parece que se le demoniza. Yo no tengo rabo ni cuernos, ni digo cosas fuera de lo normal. El pluralismo político es símbolo de una plena democracia", comentó al respecto Cañizares.

Sigue los temas que te interesan