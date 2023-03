La única mujer al frente de un partido en Castilla-La Mancha se muestra en contra de las cuotas

Carmen Picazo, líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, celebró este miércoles el Día Internacional de la Mujer, de una forma muy reivindicativa pero a su manera, es decir, mostrando un perfil independiente y liberal y claramente diferenciado del discurso oficial tanto del Gobierno como del resto de los partidos. Picazo es la única mujer al frente de uno de los grandes partidos políticos en Castilla-La Mancha y, curiosamente, su actitud ante el Día de la Mujer es marcadamente personal y alejada de planteamientos tradicionales de gran parte del feminismo, como las cuotas.

En este sentido, y después de destacar que el resto de los líderes políticos de la región y candidatos a la Presidencia de la Junta son hombres (Emiliano García-Page en el PSOE, Paco Núñez en el PP, David Moreno en Vox y José Luis García Gascón en Podemos), Picazo ha pedido "más soluciones y menos consignas" para reivindicar los avances y derechos de las mujeres en España y en Castilla-La Mancha, y lo hecho exigiendo soluciones concretas para problemas reales de las mujeres y de toda la sociedad. "Nuestras hijas no necesitan cuotas para romper techos de cristal", ha manifestado.

Desde este punto de vista, Picazo, candidata a la Junta y también a la Alcaldía de Albacete, ha planteado medidas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 24 semanas personales e intransferibles (48 semanas en el caso de las familias monoparentales), incentivos a las empresas para que no les cueste dinero un contrato de sustitución por baja de maternidad y facilitar el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública de todas las mujeres que quieran formar una familia.

Asimismo, la líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha ha propuesto "hacer frente al reto de la conciliación" destacando que "las dificultades para conciliar perjudican sobre todo a las mujeres" y poniendo sobre la mesa alternativas como los incentivos fiscales a las empresas que permitan flexibilizar horarios o que impulsen el teletrabajo.

Picazo ha remarcado que España tiene la segunda peor tasa de natalidad de la Unión Europea, que los ingresos de las mujeres españoles caen de media un 11% tras el primer año desde la maternidad y que casi la mitad de las mujeres españolas desearían haber sido madres 5 años antes.

Sin cuotas

Además, de cada 18 euros que España dedica a gastos sociales, sólo 1 se destina a políticas de familias. "Trabajar por la conciliación, por la natalidad, por la igualdad de condiciones en la promoción laboral, con medidas concretas, con soluciones razonables y valientes para los problemas reales de las mujeres, eso es defender el feminismo, no como un eslogan de cada 8 de marzo, sino como una convicción todos los días", ha reivindicado la dirigente liberal.

En este sentido ha afirmado que "la igualdad de oportunidades no se defiende ni dividiendo a las mujeres ni atacando a los hombres". Así, ha explicado que "yo tengo dos hijas y un hijo y quiero para los tres las mismas oportunidades. Y quiero que mis hijas lleguen tan lejos como sueñen, y que lo hagan por su capacidad y su mérito, no por que un gobierno imponga una cuota". Por ello ha reivindicado que "mis hijas no necesitan que un hombre les dé permiso para romper techos de cristal, por muy presidente del Gobierno que sea" y, en referencia al PSOE, ha dejado claro que "las mujeres libres no vamos a aceptar lecciones de feminismo del partido de Tito Berni".

Para Carmen Picazo, "lo que tenemos que hacer desde las administraciones, y así lo entendemos en Ciudadanos, es proponer reformas para favorecer la conciliación y hacer la vida más fácil a las madres trabajadoras, en lugar de decirles cómo tienen que vivir". Pero para eso se necesita, en opinión de la candidata liberal, "un partido reformista y ambicioso. Frente a la desidia de PSOE y PP que no han sido capaces de revertir el drama de la baja natalidad o de las dificultades para formar una familia en España, proponemos una agenda reformista y ambiciosa para equipararnos a países de nuestro entorno que duplican nuestra inversión en familias".

