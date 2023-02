La clave que apoya el clamor de Castilla-La Mancha frente al "sí es sí" (aparte del sentido común)

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, ha sido uno de los Ejecutivos autonómicos que con mayor intensidad ha criticado las consecuencias de la polémica ley del "solo sí es sí" y que ha clamado de una forma más abierta y rotunda contra la "obcecación" y la "soberbia" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por no proceder a su reforma y acabar con el escandaloso goteo de rebajas de penas y excarcelaciones a violadores, maltratadores y abusadores sexuales.

Este lunes, sin que se sepa todavía si habrá acuerdo en la coalición de Gobierno de Pedro Sánchez para negociar al fin esta reforma, El Español ha publicado un sondeo que, aparte del sentido común que no parece tener la ministra, viene a dar la razón al Ejecutivo de García-Page, con un dato clave: el 83,5 por ciento de los españoles responde afirmativamente cuando se les pregunta si el PSOE debería "reformar en solitario" esta ley a pesar de las consecuencias que pudiera tener o si el Gobierno terminara rompiéndose.

El dato es fundamental, pero hay una segunda clave en esa encuesta que afianza aún más posición del Gobierno castellano-manchego: el 90,5 por ciento de los votantes socialistas considera que Pedro Sánchez debe apretar el botón y ordenar la modificación de esa ley, con o sin el apoyo de Irene Montero. Los votantes socialistas se han cansado de la ministra, igual que el Gobierno de Castilla-La Mancha, y claman por resolver el escándalo, aunque el Ejecutivo central se rompa.

Sólo el 8,8% de los españoles considera que debe renunciar a la reforma. Estos elementos no hacen sino coincidir con la lectura que está llevando a cabo la Moncloa cuando habla de un auténtico "clamor social" para modificar la norma e intentar parar el aluvión de rebajas de penas a condenados por delitos de índole sexual. La cifra ya supera los 400 beneficiados. En Castilla-La Mancha, aparte de García-Page, y su consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Blanca Fernández, también ha sido muy combativo con esta ley el PP regional que lidera Paco Núñez, que incluso va a llevar el escándalo a las Cortes de Castilla-La Mancha.

Este lunes el propio Page volvió a la carga públicamente por esta ley y agradeció a la parte socialista del Gobierno que vaya a reformarla, al tiempo que le dijo a la ministra Montero que "no pasa nada por equivocarse" si luego se rectifica. "Es grandioso poder reconocer que uno se equivoca", apuntó el presidente castellano-manchego. "Rectificar es de sabios y no rectificar no es de sabio, es de lo contrario".

Aunque llevaban negociando cerca de dos meses, las tensiones en el seno del Gobierno salieron a la luz la pasada semana cuando, el lunes, el PSOE anunció que presentaría una proposición de ley en el Congreso para modificar la reforma y que lo haría con o sin el acuerdo con Podemos.

Tras agotar la semana pasada sin llegar a ningún acuerdo, los socialistas planean introducir la reforma en el pleno del próximo día 14 de febrero, tal y como ya contó este diario. Desde el PSOE consideran que todos los partidos del Congreso se han mostrado más o menos de acuerdo con una reforma y creen que obtendrán los apoyos necesarios aunque la presenten sin Podemos.

Sin Podemos

El sondeo apunta en esa dirección. Los más convencidos de que los socialistas deben reformar en solitario son los votantes del PP, el 96,1%. No en vano, los de Alberto Núñez Feijóo han tendido la mano al PSOE para ello en varias ocasiones. Les siguen los de Ciudadanos (94,7%), Vox (91%) y el 76,6% de los votantes del resto de partidos.

Sólo Unidas Podemos se muestra tibio y sus votantes se reparten entre las dos opciones. El 41,4% considera que el PSOE debería renunciar a la reforma si no hay acuerdo y, sorprendentemente, más votantes morados consideran que los socialistas, aun sin acuerdo, deberían avanzar en solitario: el 44%.

A pesar de que los dos partidos en el Gobierno han mostrado que su intención no es la romper el Ejecutivo de coalición sea cual sea el escenario que se acabe produciendo, lo cierto es que si los socialistas presentan la reforma en solitario sería todo un cruzar el Rubicón de consecuencias incalculables. Este, por cierto, es el escenario más probable a la vista de la falta de avances en las negociaciones.

