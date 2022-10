García-Page tiene la agenda “muy complicada” y es duda para la gran cita con Sánchez en Sevilla

Anda el ambiente muy enrarecido en el PSOE. El desgaste sobresaliente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las encuestas que así lo certifican están creando un clima de desconcierto interno entre los barones y cargos del partido, hasta el punto de que muchos son duda para el gran acto del sábado en Sevilla con motivo de los 40 años de la victoria de Felipe González. Y otros directamente se han borrado de la cita, tal como están contando la mayoría de los medios de comunicación. De momento, sólo la presidenta de Baleares, Francina Armengol, parece segura para la cita, mientras el resto de barones territoriales o no irá o tiene “problemas de agenda”. Pasar el día con Sánchez no parece el mejor plan para muchos dirigentes del PSOE. Inicialmente ni siquiera había sido invitado Alfonso Guerra, aunque luego han rectificado.

Entre los presidentes autonómicos que ahora mismo son duda para asistir al acto se encuentra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que aún no ha tomado una decisión sobre su asistencia o no. Fuentes de su entorno consultadas por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM han manifestado que García-Page aún no ha podido abordar este asunto, ya que tiene la semana muy intensa y la “agenda muy complicada”. El presidente de la Junta, que este miércoles se encontraba de viaje oficial en Bruselas, tiene aún dos días para tomar una decisión sobre si acompañará a Sánchez y González en Sevilla, aunque se deja notar un cierto escepticismo en torno a esta gran cita política con la que se celebrará una victoria histórica del PSOE en España.

El entorno de García-Page deja claro que no hay que sacar conclusiones anticipadas sobre si finalmente el presidente castellano-manchego podrá estar o no el sábado en Sevilla, sin más comentarios al respecto. La frialdad respecto a la cita, y esto es una interpretación, parece más que evidente, y ello pese a la buena sintonía que Page tiene con el expresidente González, con quien compartió un acto público y una comida privada la pasada semana en Toledo en un clima de cercanía y total cordialidad. Lo que pase al final con la cita sevillana ya se verá.

