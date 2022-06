Irma Soriano fue uno de los rostros más populares de Castilla-La Mancha Televisión durante un buen número de años tras la puesta en marcha de este medio público de comunicación, ahora llamado CMMedia. Aquí en Toledo, después de un brillante periplo por TVE y Antena como “chica Hermida” y por Canal Sur, no solo triunfó en la tele castellano-manchega con “Irma de tarde” en la época en la que la dirigía Jordi García Candau sino que además se echó un novio que trabajaba como operador de cámara, con el que se casó posteriormente, con el que tuvo dos hijos (ya tenía otros dos de su anterior matrimonio) y con el que sigue viviendo en la actualidad.

Sin embargo, su programa devino en un desfile permanente de personajes e historias que daban una imagen casposa, viejuna y tan poco favorable para Castilla-La Mancha que hasta en el Gobierno regional echaban pestes de aquello, lo cual terminó por provocar el fin de su emisión. A partir de ahí pasó por la televisión autonómica de Murcia, pasó por Telecinco y su figura fue declinando hacia Trece TV y a apariciones esporádicas en programas y concursos nacionales. Su experiencia en YouTube con el canal “Irma la arma” tampoco parece haber contribuido a recuperar su antiguo tirón televisivo, aunque por la popularidad que aún conserva volvió a recuperar presencia en CMMedia (“Veinte conmigo”) y sigue apareciendo en ocasiones en programas de medios nacionales como Sábado Deluxe.

En su última intervención en este espacio de Telecinco, Irma Soriano relató una desagradable experiencia que pudo haber acabado con su vida. Según contó, hace una semana estuvo a punto de morir electrocutada en su propia piscina mientras se realizaban diferentes tareas de mantenimiento: “pensé que ese era mi último momento y lo vi tan cerca y me dije que no me quería ir", confesaba emocionada, tal como ha recogido EL ESPAÑOL.

Muy activa en redes sociales, Irma Soriano compartió la trágica experiencia en sus historias de Instagram dónde entre sollozos contó lo que le acababa de ocurrir. "Me bloqueé, no podía pensar". Su marido tampoco supo cómo reaccionar en un primer momento. La periodista intentó sacar el aparato tirando del cable, que estaba enchufado a la corriente unos metros más allá.

"Hay muchísimas personas que mueren por accidentes domésticos. Pensé que era mi último momento", decía Irma Soriano que, además, recordaba como hace un tiempo un jardinero de su urbanización falleció de la misma manera. "Hay momentos en los que no tienes ganas de levantarte de la cama y piensas 'qué cansada estoy' pero en ese momento pensaba que no quería irme. Quería huir de eso porque sabía que me podía costar la vida.

Por fortuna la presentadora salió ilesa y todo quedó en un impactante susto que no fue a mayores. Irma Soriano también habló sobre su delicada situación profesional dónde los proyectos escasean, sobre todo a nivel nacional. Jorge Javier Vázquez le preguntó: "¿Qué sientes cuando deja de sonar el teléfono?", a lo que Irma contestó sin tapujos: "lo peor es que los que dirigen ahora la tele ni te conocen ni tampoco les importa no conocerte. Soy una comunicadora que he hecho de todo, pero si no estás en una tele nacional parece que no existes", y ha añadido: "Claro que lo echo de menos, es lo único que sé hacer. Necesito hacer televisión. Zapatero a sus zapatos. Sé comunicar y me falta".

