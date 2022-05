Tal como ha informado EL DIGITAL CLM este fin de semana, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, no ha descartado que pueda ser el próximo candidato de Vox que opte a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha en las próximas elecciones autonómicas de mayor de 2023. Y tampoco ha descartado que vaya a serlo por Castilla y León, cosa improbable a estas alturas, o por Cataluña. El dirigente de Vox lo que ha dicho en realidad es que en su partido están a disposición de lo que decida la dirección y que los demás harán lo que les digan e irán donde les llamen, donde el partido "crea que somos más útiles". En realidad no estaba hablando de candidaturas sino de disciplina, cosa natural en una organización tan férreamente centralista y autoritaria.

En su visita a Ciudad Real, donde ha acudido para mantener un encuentro con jóvenes, con capea y comida campera incluidas, Smith ha estado acompañado por los dos cargos de Vox más conocidos en Castilla-La Mancha: los diputados nacionales por Ciudad Real y Toledo, Ricardo Chamorro e Inés Cañizares, respectivamente. Ésta última ha adquirido un protagonismo notable en el Congreso de los Diputados por su intervención en algunos debates a cara de perro con ministros del área económica. Tiene carácter, oratoria e imagen. Inés Cañizares sí es en estos momentos la que tiene más posibilidades de ser candidata de Vox a la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha y, dada su actual posición en el partido a nivel nacional, no creemos que frente a ella vayan a optar por un "paracaidista" como Javier Ortega Smith, que no es castellano-manchego por mucho cigarral familiar que tenga en Toledo y porque seguramente aspire a dejar los cargos institucionales locales o regionales para centrarse completamente en la política nacional. Pero nada es descartable en Vox, este partido que se opone frontalmente a las autonomías y que no tiene estructuras organizativas de ámbito regional, pese a que ya forma parte de un Gobierno autonómico como es el de Castilla y León.

Por el momento el secretario general de Vox sigue empadronado en Madrid y ajeno a los cantos de sirena que, tal como declaró el sábado, le llegan de Castilla-La Mancha y de otras regiones para empadronarse en ellas. Lo que sí dejó claro es que la decisión sobre los candidatos autonómicos no está tomada "en el Comité Ejecutivo nacional" y que, a diferencia de otros partidos, en Vox ninguno ha nacido candidato ni diputado ni concejal, por lo que "donde el partido crea que podemos prestar mejor servicio España, allí estaremos". Hasta el último momento nadie sabe si va a ser candidato, aunque ha reconocido que Castilla-La Mancha y Toledo le apasionan, igual que le apasiona el resto de España. Seguro que ese seguirá siendo su juego hasta el final. Igual de seguro, desde nuestro punto de vista, que Ortega Smith no formará parte de las listas autonómicas de Vox en nuestra Comunidad dentro de un año. Sobre todo si sigue dando ese doble sentido al apellido de Page ("el paje de Pedro Sánchez") con tan poca gracia y fortuna.

