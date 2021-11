El Congreso regional del PP montado en Castilla-La Mancha fue en principio una mala noticia para Paco Núñez. Él deseaba agotar el mandato -cumplía en 2022-, lo que hubiera obligado a convocarlo después de las elecciones autonómicas del 23 para evitar celebrarlo en año electoral. Eso, y el hecho de que pudieran surgir candidatos que le disputaran la presidencia, con lo que eso supondría de desgaste para el partido en la región, hicieron pensar que la convocatoria para este mes de noviembre era una mala idea. Y también innecesaria.

Sin embargo, está resultando todo lo contrario. Un acierto total. Por de pronto Paco Núñez no tendrá rivales en el Congreso y ha asegurado su reelección al frente de los "populares" castellano-manchegos. Además, han proyectado una imagen de unidad que entre otras cosas ha tenido la virtud de apagar las voces críticas y los movimientos que se estaban produciendo en contra de la actual dirección. Y por si fuera poco, gracias a la anunciada presencia de Ayuso y de Casado, se está hablando de este congreso en medios regionales y nacionales mucho más de lo que nadie hubiera imaginado, con lo que eso comporta para la imagen del partido en la región y de su presidente.

El mejor logro de Paco Núñez ha sido cerrar la presencia de Isabel Díaz Ayuso en el congreso que se celebrará los próximos días 13 y 14 en Puertollano, una ciudad simbólica políticamente en estos momentos por ser de esta localidad la ministra Portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez. La intervención de Ayuso se producirá por la tarde y no coincidirá con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que lo hará por la mañana. Por de pronto dos pesos pesados del partido en el congreso del PP-CLM y una crisis interna que no acaba de cerrarse en Madrid, lo cual le da un morbo añadido a esta convocatoria. En la clausura intervendrá el presidente nacional, Pablo Casado, y acudirán barones del PP como Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco. No se descarta que asista el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo que en cierta forma convierte el congreso de Paco Núñez en un acontecimiento de interés nacional para el partido sin precedentes en la historia del PP castellano-manchego.

Díaz Ayuso mantiene su idea de adelantar el congreso del PP en Madrid y no agotar el plazo del mandato actual como quieren Casado, Almeida y García Egea, y nada mejor para la presidenta madrileña que reivindicar su propuesta en Puertollano. Si a Núñez le ha obligado a adelantar el congreso, ¿por qué se niegan a que se adelante en Madrid?

Seguramente no se arreglarán los problemas del PP madrileño en Castilla-La Mancha, pero aquí quizá consigan dar la impresión de que están en vías de solución y que los principales protagonistas acuden a la ciudad minera con ese ánimo y voluntad. Y en eso habrá que apuntarle el tanto a Paco Núñez.

Sigue los temas que te interesan