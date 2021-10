Sigue la guerra incruenta y soterrada en los bajos fondos de Internet entre los que defienden a la actual dirección regional del PP de Castilla-La Mancha y los que se la tienen jurada a su presidente, Paco Núñez, al que le dedican, casi en exclusiva, el blog autotitulado "El Opinador de CLM" para insultarle periódicamente.

Tras la aparición del "Opinador" había surgido una cuenta en Twitter con el nombre de Vicente Retirado Anchoa en la que trataban de contrarrestar los ataques del blog arreando al diputado nacional y exsecretario regional del PP Vicente Tirado, al que acusan de ser el autor, o al menos el inspirador, del libelo.

Y fue el propio "Opinador" el que alertó de la aparición de la cuenta tuitera, denunciando que "desde el núcleo duro y muy cercano a Núñez" se había creado dicha cuenta. Lo más curioso es que lamentan que este perfil de Twitter -@AnchoaVicente- se haya creado "para poner verde y cuestionar a gente del partido, entre ellos al diputado Vicente Tirado, aunque sabemos quién está detrás, impulsando esa cuenta (con un parecido físico muy parecido al socialista Sergio Gutierrez). Así funciona el PP de Castilla-La Mancha con sus artes mafiosas, ya comentadas en este blog. Nosotros somos anónimos de base y no cobramos del partido pero, quien está detrás de esa cuenta, insistimos, gente del partido regional en Toledo y eso es grave puesto que está organizado como lo que son: UNA MAFIA".

Es decir, que lo mismo que hace el "Opinador", que es insultar a Paco Núñez, a su equipo y a todos los que les siguen -"paletos de pata negra", les llaman a algunos-, es lo que critican cuando les insultan a ellos. En cualquier caso, ambas publicaciones están hechas con muy mala leche y peor gusto, aunque los autores del perfil de la red social han tenido un gran acierto: cerrar la cuenta.

El "Opinador" no es una publicación edificante, pero sí puede dar alguna clave de interés ya que si algo es seguro es que su autor o autores manejan información de la vida interna en el partido. Por eso creemos que es importante leer entre líneas lo que opinan sobre la posibilidad de que surja algún candidato alternativo a Paco Núñez de cara el próximo congreso regional del partido. Y en ese sentido dicen que esas posibilidades son "todas o ninguna". El problema, según el blog, es que "hay un amplio espectro de gente que no está con Núñez pero le da miedo pronunciarse. Tienen una maquinaria formada de pelotas rastreros y macarras (...) que te pueden buscar problemas si te pronuncias públicamente". Y concluyen: "El miedo es libre y es entendible que nadie de el paso pero, sí seria una buena noticia que alguien lo de. Ya nos da igual que no sea Carlos Velázquez, como dijimos, cualquiera menos Núñez...". Pues ahí puede estar la clave, que ya les da "igual que no sea Carlos Velázquez", es decir, que dan por descontado que no lo va a ser.

