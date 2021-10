Tras la intervención del diputado albaceteño, que advirtió al ministro: “Señor Iceta, vamos a ser su azote. Vamos a estar muy encima de ustedes para que cumplan lo acordado. Muchas gracias”, el presidente de la mesa, el socialista Agustín Javier Zamarrón, diputado de mayor edad del Congreso, tomó la palabra y dijo: “Muchas gracias señor Azote”. La frase de Zamarrón hizo que se partieran de risa todos los presentes.

“Perdón, perdón, me he liado, perdóneme, se me ha introducido...”, se justificó el respetuoso presidente de la comisión. Fernández Lomana le contestó que no se preocupara y que estaba perdonado”: “Usted me despierta cierta ternura, ya se lo he dicho”.