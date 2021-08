Malmeten entre Page y uno de sus colaboradores aprovechando las vacaciones del presidente

La frenética actividad política a la que acostumbra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reducido drásticamente durante este mes de agosto, en el que únicamente ha hecho públicos un par de vídeos grabados en el Palacio de Fuensalida y ha participado, sin hacer declaraciones, en la llegada de la Vuelta Ciclista a España a Molina de Aragón (Guadalajara) y Albacete capital. Es época de descanso para muchos españoles, también para los políticos de uno y otro signo.

Pero el PP de Castilla-La Mancha, en las distintas ruedas de prensa que están ofreciendo sus diferentes cargos durante los últimos días y a través de las redes sociales con especial intensidad, está aprovechando las vacaciones veraniegas de Emiliano García-Page para transmitir a la ciudadanía la idea de que el presidente regional está "desaparecido" y "ausente" sin atender a los problemas de la ciudadanía, criticando entre otras cosas que los alcaldes castellano-manchegos están teniendo que organizar las fiestas populares de sus respectivas localidades, marcadas por la pandemia, sin tener un marco regulatorio autonómico al que acogerse.

Incluso el líder de los 'populares' de la región, Paco Núñez, a través de su perfil en Twitter, ha calificado como un "drama" que Castilla-La Mancha cuente, a su juicio, con un "presidente ausente como Page cuando lo necesitan las familias, los autónomos o la Atención Primaria". Pero esta campaña de desprestigio liderada por el principal partido de la oposición en Castilla-La Mancha se hacía especialmente evidente el pasado domingo y ayer lunes, cuando multitud de cargos y afiliados del PP castellano-manchego se lanzaban en tromba en las redes sociales a criticar la supuesta dejación de funciones estival de Emiliano García-Page. Sirvan los siguentes 'tuits' como ejemplo, aunque hay bastantes más:

Ya todos sabemos que @garciapage sigue desaparecido. Cree q los problemas se resuelven solos. — Carmen Riolobos (@CarmenRiolobos) August 22, 2021

Page: Trabajar, trabajar, creo que nada. Porque no se le ve ni se le oye. Es una pena tener un Presidente ausente, todo lo contrario que @paconunez_ acompañando siempre a alcaldes, portavoces, vecinos y apoyando a todos nuestros sectores productivos @PP_CLM @PPopularTo @PPSenado — José Julián Gregorio (@JJulianjotable) August 22, 2021

Un Presidente debe estar cuando se le necesita y @garciapage NO ESTÁ #CLM y los castellano manchegos llevan 2 años de abandono por parte del PSOCLM



Para eso quería gobernar en CLM? Para NO estar?



Page, el “gran” ausente 😶‍🌫️ — Alejandra Hernandez (@alejandrahdez_h) August 22, 2021

@garciapage y @sanchezcastejon los grandes ausentes del verano, luego dice… son iguales. — Beatriz J. Linuesa (@bealinuesa) August 22, 2021

Pero, más allá de la estrategia de oposición elegida por el PP, lo que llama la atención es que los 'populares' hayan utilizado precisamente unas palabras de Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, líder de los socialistas guadalajareños y uno de los hombres de la máxima confianza de Emiliano García-Page, para tratar de corroborar su versión y tratar de dejar en evidencia al presidente de la Junta.

"El PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha están acompañando durante todo el verano y por toda la región a las coorporaciones municipales, a los alcaldes y a las alcaldesas, a los vecinos y a las vecinas, en todos los temas que son importantes", dijo Bellido en un acto institucional al ser preguntado por las críticas del PP. Y como no nombró explícitamente al presidente Page, los 'populares' han aprovechado para seguir insistiendo en su teoría. "No nos sorprende lo más mínimo que Pablo Bellido no mencione a García-Page cuando habla de acompañar a los ayuntamientos. Ya ni sus peones se atreven a defender a un presidente ausente", escribía el PP en su cuenta oficial de Twitter tratando de malmeter entre los dos compañeros del partido y máximas autoridades institucionales de Castilla-La Mancha.

No nos sorprende lo más mínimo que @PabloBellido_Az no mencione a @garciapage cuando habla de acompañar a los ayuntamientos.



Ya ni sus peones se atreven a defender a un presidente ausente. pic.twitter.com/9NeRVZ92tX — Partido Popular de Castilla-La Mancha (@PP_CLM) August 22, 2021

"A Page lo empiezan a abandonar los suyos como parece desprenderse de lo que dice Pablo Bellido", escribió el presidente del PP de Ciudad Real. Miguel Ángel Valverde. "Page no está y los suyos lo agradecen", escribió el portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Paco Cañizarez. En la misma línea, la secretaria general del PP castellano-manchego, Carolina Agudo, incluso ha escrito un artículo de opinión en el que titulado "Page no tiene quien le defienda". Parece evidente que los 'populares' tienen clara la estrategia: divide y vencerás. Y la han activado sacando toda su artillería justo en el momento en el enemigo ha bajado la guardia después de haber pasado los meses más complicados de su trayectoria política y personal.