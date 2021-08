Page no tiene quien le defienda

Al igual que ocurre en los dibujos animados de humor, como el Coyote y el Correcaminos, en el que hay un personaje maligno y lento, con ideas caducas y rancias como es el Coyote; y un protagonista rápido, astuto y más inteligente, que va por delante y al que no se puede dar caza, como es el Correcaminos; la política regional se ha convertido en un capítulo en el que un 'Coyote PSOE', se ha obsesionado con el 'Correcaminos Paco Núñez'.

De esta forma venimos observando durante el verano una deriva preocupante en el PSOE-CLM, una deriva que les lleva a la crítica por la crítica, a una obsesión insana por Paco Núñez y a actitudes que demuestran que el nerviosismo y la preocupación por lo que ocurra en el futuro tiene a los socialistas de la región fuera de sus casillas.

Estos meses estivales han llegado a jugar en algunas ocasiones a imitar el argumentario del PP, otros días han manipulado datos de vacunación, han mentido a diario, retorcido los hechos a su antojo y, la gota que ha colmado el vaso, es que este mismo fin de semana, el presidente socialista de las Cortes Regionales ha hablado del PSOE y la Junta (refiriéndose al acompañamiento a los alcaldes), dejando fuera a Page.

Cuando ya ni tus propios peones, tus portavoces, los que se supone que tienen que cerrar filas contigo, te defienden y te ponen como ejemplo, es que algo has hecho mal. El PSOE está desnortado, no tiene rumbo, Page ha abandonado a los suyos además de a los alcaldes y a los castellano-manchegos, o quizás estén siendo los suyos los que no encuentran un acicate suficiente para defenderlo después de un verano en el que ha estado de vacaciones y durante el que ha desaparecido dejando a la región sin timonel.

El PSOE de Castilla-La Mancha está totalmente alejado de la realidad, tanto que viven en la realidad paralela de Twitter, basan su política en el tuit, incluso mandan a la televisión pública a preguntar por un mero tuit de un cargo intermedio e irrelevante. Están absolutamente desquiciados, y utilizan toda su maquinaria, ente público de radio y televisión incluido, para justificar sus nervios y su inquina hacia el PP y Paco Núñez.

Es por eso que desde estas líneas quiero aprovechar para pedir al PSOE de Page y al gobierno que sustentan más vacunas, más acompañar a alcaldes de la región, mucho más trabajo, más ayudas a autónomos y pymes, más protocolos claros para las fiestas populares; y menos twitter, menos manipulación del ente público de radio y televisión que todos pagamos, menos vacaciones y menos prepotencia.

