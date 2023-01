Gay Talese y el nuevo periodismo

Hablar hoy del Nuevo Periodismo que en los años sesenta del siglo pasado capitanearon Gay Talese, Tom Wolfe o Truman Capote es hablar del "mundo de ayer" que diría Stefan Zweig. Hoy el Nuevo Periodismo es una utopía. Los periódicos no pueden permitirse el coste de lo que aquellos periodistas con vocación de escritores llevaron a cabo. Un mundo desaparecido y que es difícil que volvamos a gozar aunque sea en los medios digitales. Ahora ese nuevo periodismo lo tenemos en los libros que periodistas como aquellos nos dejaron.

Una de esas muestras de reportajes que Gay Talese prodigó en periódicos y revistas como The New York Times, Esquire, The New Yorker, Harper's o Magazine es esta recopilación que bajo el título de Retratos y encuentros publicó en español Alfaguara en 2010, la editorial que en los últimos años nos ha dado lo mejor de la obra de este escritor, hijo de un sastre de origen italiano, nacido en Ocean City y que hizo de Nueva York su ciudad.

En Retratos y encuentros está un homenaje a su ciudad adoptiva, el célebre artículo dedicado a Frank Sinatra, conseguido tras sumergirse en su entorno y vivir durante semanas con él, o los dedicados a Joe Louis, el bombardero de Detroit, el actor Peter O'Toole y su inolvidable encarnación en Lawrence de Arabia o una última indagación sobre su escritura y su concepción de aquel nuevo y perdido periodismo en Orígenes de un escritor de no ficción.

Es una buena manera de encontrarse con el Gay Talese más periodista, más pegado a su vocación literaria y a lo que hizo toda su vida hasta lograr un estatus de escritor independiente por encima de cualquiera de las limitaciones que la mayoría de los periodistas de entonces y ahora tienen que llevar toda su vida. Gay Talese es hoy un mito del periodismo cimentado con reportajes como los que aquí aparecen.

Cualquiera que le haya leído antes en cualquiera de sus muchas obras no necesita ninguna recomendación para seguir leyéndolo y quién no lo haya hecho hasta ahora tiene aquí una buena oportunidad para iniciarse en este mundo que desgraciadamente, como el de ayer de Stefan Zweig es difícil que vuelva.

Son retratos y encuentros con una realidad que en la escritura de Talese adquieren una calidad, una mirada y una perspectiva que siempre enseñan al lector una forma de hacer literatura y periodismo que siempre parece nuevo. Un prestigio que durará muchos años en el mundo siempre cambiante y volátil del periodismo.

Gay Talese. Retratos y encuentros. Traducción de José Restrepo. Editorial Alfaguara. 312 páginas. 19,50€. eBook, 6,90€.