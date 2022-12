Los poemas de la vida de Andrés Trapiello

Hay muchos escritores que a pesar de ser grandes novelistas, ensayistas y en general reconocidos por los lectores y críticos como indiscutibles artistas de la prosa, lo que de verdad quisieran es ser grandes poetas. El caso de Andrés Trapiello es uno de ellos. Tengo a Trapiello por un grafómano que dejará una obra, como es el caso de su serie de diarios Salón de pasos perdidos, que sería suficiente para colmar las ansias de cualquiera. Pero él mismo confiesa que cuando se siente más escritor es escribiendo poesía, su faceta menos conocida por el gran público. Yo mismo si he llegado a su poesía es porque antes he leído sus ensayos, sus diarios y sus novelas, y si no me pasan uno de esos cambios de gusto que ocurren en la vida seguiré leyéndolo escriba lo que escriba.

Ya tengo dicho aquí más de una vez que leo muy poca poesía, quizás porque no he encontrado poetas actuales como el mismo Trapiello o su amigo Eloy Sánchez Rosillo. La poesía de los dos me gusta, y quizás me guste por lo que dice Trapiello en el comienzo de este libro que quiere ser una antología poética acompañada de la rememorización del tiempo y las circunstancias en que nacieron cada uno de sus libros poéticos:

"La poesía que me gusta es la más sencilla, la que comprende cualquier persona con algún hábito de lectura. Uno de los grandes encantos del arte y de la literatura reside en mostrarnos el misterio de la existencia, ese que debemos conocer sin destruirlo y que se nos entrega por lo general con la mayor naturalidad".

Trapiello también explica al inicio y mejor que uno, el contenido y el desarrollo de esta antología en el que los lectores que siguen sus diarios se volverán a encontrar con muchos de los personajes, los paisajes, los temas y el vivir cotidiano:

"Aquí van mis primeros pasos poéticos y los que a ellos siguieron hasta ahora mismo, mis lecturas, mis amigos y maestros, las poéticas personales y algunas de mis contemporáneos, y también algunos asuntos que me ayudaron a comprender los poemas que he ido intercalando a lo largo del relato… … Aquí te llegan la prosa y el verso, la novela de la vida y la poesía: Forman un todo inseparable. Siempre he creído que vivir es intentar vivir poéticamente y que la poesía escrita es, sobre todo, aquella que perfecciona nuestra vida, nuestro vivir".

Y como uno coincide en casi todo lo que el Trapiello poeta piensa y escribe, lee su poesía con el mismo gusto que su prosa.

Andrés Trapiello. La Fuente del Encanto. Poemas de una vida (1980-2021). Fundación José Manuel Lara. Colección Vandalia. 2021. 260 Páginas. 15€. eBook, 7,99.

