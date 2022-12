Un caballero en Moscú. Amor Towles

Decía Josep Pla que el que leía novelas después de los cuarenta años era un imbécil, una de esas salidas que abundan en su obra. Pero el caso es que luego él, como cualquiera pueda comprobar por el fondo de su biblioteca y por lo que reflejaba en aquellos dietarios de los sesenta, cuando bien había traspasado la barrera de los cincuenta y los sesenta, anotaba sus lecturas de Georges Simenón, Joseph Conrad, Miguel Delibes o Pío Baroja.

Es verdad que según se cumplen años casi siempre las biografías, la Historia, los diarios, las memorias, tienden a ocupar un lugar mayor en el volumen de lecturas de cualquiera, pero la ficción siempre está ahí complementando muchas veces a lo que esos géneros no nos pueden dar. A las novelas siempre se vuelve, quizás no con la furia lectora de la juventud, pero sí como una manera de desintoxicarse de otras lecturas. A mí me funciona y eso es lo que hago sin ningún tipo de método, sin prejuicios ni otro objetivo que simplemente leer. De vez en cuando uno lee una crítica, una reseña de una novela o de un novelista y siente la curiosidad por adentrarse en su mundo.

Este es el caso de lo que me ha ocurrido con este escritor estadounidense, nacido en Boston en 1964 y autor de unas cuantas novelas que se han leído por lectores de todo el mundo. Unos comentarios sobre su última novela publicada en España, La autopista Lincoln, me llevó a otra de 2016, Un caballero en Moscú, y me ha dejado un buen sabor de boca y la disposición a leer alguna más de las suyas.

Un caballero en Moscú tiene como protagonista a un aristócrata ruso que tras la revolución de 1917, vuelve a la Rusia soviética y es arrestado y obligado a mantenerse en arresto domiciliario en el hotel Metropol de Moscú. Le salva de una condena mucho más severa un poema publicado diez años antes que le identificaban con aquellas fuerzas de progreso que se oponían al zarismo y tenían claro la necesidad de un cambio radical de aquella Rusia.

En ese escenario limitado que se mantiene durante décadas, se desarrolla toda la novela, un escenario en el que inevitablemente se cuela la historia de la evolución de toda una sociedad.

Y el gran mérito de Amor Towles es construir un personaje que a través de su carácter, su humor y su filosofía de vida atrapa al lector a la vez que nos muestra el contraste con la vida soviética. Si no se es un gran narrador es imposible mantener el tinglado en pie. No hay momento para ese aburrimiento que a cualquiera le parecería inevitable con tales mimbres.

Amor Towles. Un caballero en Moscú. Editorial Salamandra, 2016. Traducción de Gemma Rovira Ortega. 512 páginas. 22,80€. eBook, 15,19€.