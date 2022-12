La tercera entrega de la trilogía Terra Alta

No sabemos si El Castillo de Barbazul será la última novela protagonizada por Melchor Marín o Javier Cercas acabará por convertir a su personaje en su particular Pepe Carvalho a la manera de Manuel Vázquez Montalbán y nos lo traerá de nuevo a la vida literaria. Por lo pronto lo ha dejado instalado en Gandesa, la capital de la Terra Alta, convertido en bibliotecario y rodeado de una buena parte de los personajes que poblaron sus dos anteriores entregas. El tiempo y las ganas lo dirán. La verdad es que ante el éxito de la trilogía no sería extraño y muchos lectores lo agradecerían.

En El Castillo de Barbazul, el tiempo ha pasado desde los hechos que se contaron en Terra Alta y en Independencia, y Cosette, su hija, es una adolescente que estudia en el Instituto del pueblo y realiza un viaje a Mallorca sonde se verá envuelta en unos hechos que Melchor investigará con la ayuda de algunos de sus antiguos compañeros recuperados y reconciliados tras los avatares que corrieron en las anteriores entregas de la saga.

Ahora, algunos de ellos, como muchos de los personajes que se encuentran con don Quijote y Sancho Panza en la segunda parte de sus aventuras, conocen y hablan de cómo Javier Cercas ha contado sus vidas, del éxito de sus novelas y de las diferencias entre lo narrado y lo vivido.

Melchor Marín, un personaje marcado por la lectura de Los Miserables, es ahora un padre preocupado por el camino que emprenderá en la vida su hija adolescente y que no duda un momento en viajar a Palma de Mallorca cuando sospecha que algo no va bien y empieza a tirar de un oscuro hilo en el que descubre que un personaje poderoso, sin escrúpulos y blindado por la corrupción policial y judicial en la isla, tiene todas las cartas a su favor para seguir haciendo e imponiendo su voluntad.

Como ocurría en las anteriores entregas y en la línea de las novelas clásicas del género, la trama y la intriga es una excusa para hablar de otras muchas cosas. Entre otras, de las relaciones padres e hijos, el valor de la amistad, de los valores y dejar una panorámica sobre otros muchos aspectos de la vida y las costumbres actuales.

Desde luego Javier Cercas, con estas tres novelas, se ha ganado con todo merecimiento un lugar en el género policiaco y a buen seguro el agradecimiento de las gentes de una comarca como la Terra Alta. A los amantes del género policiaco autóctono no les defraudará. ¿Habrá serie en alguna plataforma de TV?

Javier Cercas. El castillo de Barbazul. Tusquets Editores, 2022. 400 páginas. 21,90€. eBook, 9,99€.

