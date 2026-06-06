En Toledo, como muchos saben y otros critican, no somos muy fiesteros, así que todo lo concentramos en la semana grande del Corpus y así nos lo quitamos de en medio. Este año hay mucho evento y mucho aniversario. Me imagino los sudores fríos de algunos políticos, empresarios y personajes de la sociedad civil toledana intentando cuadrar agendas para acudir a todo o faltar a todo, que tampoco es mala estrategia.

Yo no he faltado. He estado en las dos fiestas pre-Corpus tradicionales. Lo bueno que tiene que sean una tras otra y que el 90 % de los asistentes sean los mismos en ambas es que tienes dos oportunidades, si suspendes el primer examen vas a recuperación. Oye, es de agradecer. No siempre te da la vida la posibilidad de darle dos vueltas al mismo patio. Pero vamos al turrón.

Lo más llamativo: he dicho que el 90 % de los asistentes a una de las prefiestas del Corpus también van a la otra. Pues los concejales socialistas del Ayuntamiento de Toledo, no. En bloque decidieron no asistir a uno de los eventos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Fue casualidad? Ya les digo yo que no. ¿Hubo orden de no asistir? Ya les digo yo que sí. ¿Quién dio la orden? No lo sé, pero me lo puedo imaginar.

Con respecto a los concejales del PP en el Ayuntamiento de Toledo empiezo a tener la sensación de que, a partir del año que viene, alguno de esos concejales va a seguir yendo a las fiestas, pero sin ser concejal —hay mar de fondo por ahí— mientras que otros se agarrarán a la lista sí o sí.

Hablando de concejales y de acontecimientos que se solapan, muy mal lo de solapar la carrera Toledo-Polígono con la inauguración del paseo y los nuevos chiringuitos de la Vega. ¿No había otra fecha para lo segundo?

Siguiendo con los populares, estuvieron muy presentes. De hecho, había un "núcleo fuerte de alcaldes del PP". No lo digo yo, fue la frase que utilizó "alguien" para decirle a la presidenta de la Diputación de Toledo hacia donde se tenía que dirigir cuando llegó al evento, hacia el "núcleo fuerte". Entre esos alcaldes estaba el de Toledo, que me da en la nariz que anda un poco tirante con los poderes eclesiásticos. Con la Iglesia hemos topado, alcalde, eso en Toledo es un clásico.

El "núcleo fuerte" del Gobierno regional fue mucho más humilde, un par de consejeros por aquí, un par de consejeros por allá y del PSOE destaco a nuestro Óscar Puente particular, lo digo porque últimamente está muy "tuitero" Sergio Gutiérrez, además de feliz, porque acaba de ser padre. Les voy a decir una cosa: nada acerca más a dos personas, por muy diferentes que sean, que hablar de hijos. Si a los dos se les ilumina la cara, el resto de las diferencias son "pecata minuta".

De los outfits prefiero no hablar. Soy muy mayor para ciertas cosas y se me hace bola que en una misma fiesta convivan looks de "Loco Mía", de "Ninet y un señor de Murcia" y de la "Vida moderna", pero ellas, ellos y elles sabrán.

Cuatro cosas más. Un "chisme": el chisme de ambas noches es un rollo sexual que no les puedo contar. La frase de uno de esos eruditos de la sociedad civil, que me llevo conmigo, es esta: "No hay peor político que el que parece una vaca en un pasillo". El "consejo": que aprendan que son las quínolas, sobre todo los que llevan 20 años en Toledo. Y una "impresión": cuando ya todos sabemos que estamos en precampaña electoral desbocada, la mano que mece la cuna de las próximas autonómicas es el sector agrario y, en concreto, Asaja. Hasta ahí puedo leer. Me llamo Ángeles y todos sabéis que voy por el mundo y por las fiestas con mis demonios a cuestas.