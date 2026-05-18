La victoria de Juanma Moreno en Andalucía no ha sido únicamente una victoria electoral. Ha sido, sobre todo, una declaración política de enorme profundidad. Los andaluces han decidido otorgar una aplastante e incontestable victoria a un modelo basado en la calma, la moderación y la huida consciente de lo histriónico, de la política convertida en espectáculo y del ruido permanente que desde hace años intoxica la vida pública española. Andalucía ha votado serenidad.

En tiempos donde parece que solo triunfa quien más grita, quien más polariza o quien más divide, Moreno Bonilla ha demostrado exactamente lo contrario: que la política de altos vuelos también puede ser normal. Que se puede gobernar desde la educación institucional, desde la estabilidad y desde un perfil tranquilo sin necesidad de convertir cada intervención pública en una batalla campal y eso, precisamente, es lo que ha premiado el electorado andaluz.

La victoria del Partido Popular en Andalucía no nace de la casualidad ni de un golpe de efecto puntual. Nace de años construyendo una imagen de gestión moderada, de cierta estabilidad institucional y de una forma de hacer política muy alejada del enfrentamiento constante que domina el panorama nacional.

Porque mientras en Andalucía se hablaba de gestión, de estabilidad y de crecimiento, desde el Gobierno de España se seguía apostando por una política basada en alianzas imposibles, cesiones permanentes y una estrategia territorial profundamente desconectada del sentir mayoritario de buena parte del país.

La lectura del PSOE, evidentemente, será otra. Siempre lo es. Pero hay resultados que no admiten demasiados análisis sofisticados ni excusas de laboratorio político. Lo sucedido en Andalucía fue un batacazo histórico. Una derrota sin paliativos y sin anestesia y quizá convendría preguntarse por qué.

Cuando desde el Gobierno de España se transmite constantemente la sensación de estar más cerca de determinadas exigencias territoriales que de las preocupaciones reales del conjunto de las regiones españolas, el desgaste termina llegando. Cuando el debate político nacional gira alrededor de socios parlamentarios que condicionan permanentemente la acción del Ejecutivo, muchos ciudadanos terminan sintiendo que el proyecto común queda relegado a un segundo plano y los ciudadanos hablan en las urnas.

Lo ocurrido en Andalucía debería hacer reflexionar seriamente a Pedro Sánchez, porque hay derrotas que forman parte de la normalidad democrática y otras que son auténticos avisos políticos. Lo de Andalucía pertenece claramente al segundo grupo.

Tal vez haya llegado el momento de preguntarse si tiene sentido prolongar una legislatura sostenida sobre alianzas que desde el primer momento fueron vistas por una parte importante de la sociedad como un auténtico disparate político, porque cuando un proyecto comienza a dar síntomas evidentes de agotamiento, insistir únicamente suele agravar el desgaste.

La victoria de Moreno Bonilla no solo consolida un liderazgo regional. También representa el triunfo de una manera concreta de entender la política: menos estridencia, menos confrontación artificial y más normalidad.

Y quizá eso sea precisamente lo que hoy buscan millones de españoles.