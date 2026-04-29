Hay adultos que viven con la casa llena de gente y las habitaciones por dentro a oscuras. Gente que no para. Saltan de plan en plan como quien cambia de emisora para no oír la canción que duele. No paran porque si paran, se escuchan. Y su propio silencio les suena a habitación vacía, a nevera desenchufada, a eco.

No saber estar solo es ir por la vida con el depósito afectivo pinchado. Cada kilómetro necesitas gasolinera humana: un mensaje, un cuerpo, un plan, lo que sea que tape el ruido del aire escapando. No es amor. Es mecánica de supervivencia. El otro no es destino. Es área de servicio. Paras, repostas validación, y sigues. Hasta que la persona- gasolinera se cansa de ser surtidor y te pide que le pagues. Y tú no llevas ni para el ticket. Porque nunca cargaste el tuyo.

Por eso existen soledades que ahogan más que el desierto. La peor no es estar sin nadie. La peor es ser náufrago en un barco con tripulación. Es desayunar con alguien y notar el Ártico servido en dos tazas. Es dormir espalda contra espalda y sentir el Himalaya de sábana fría entre dos cuerpos que ya no escalan. Es hablar todo el día por WhatsApp y estar mudo por dentro. Esa soledad no es ausencia. Es presencia hueca. Es un teatro con aforo completo donde actúas para un público de maniquíes. Aplaudes tú, te aplaudes tú, y el eco te devuelve un sonido que no abriga.

Nos vendieron que solo se fracasa. Que la soltería es sala de espera con revistas viejas. Y nos volvimos coleccionistas de gente como quien colecciona imanes de nevera, para demostrar que hemos viajado, aunque no recordemos el paisaje. Apps de citas convertidas en supermercados 24 horas del ego. Pasas el código de barras, no pasas el código de barras. Fast love, menú para uno con ansiedad de postre. Engordamos el currículum sentimental y adelgazamos el alma hasta que pesa lo que una pluma mojada.

El adulto que no se aguanta es alérgico a su propia compañía. Se aburre de sí mismo a los diez minutos como un niño sin cobertura. Necesita público, ruido, drama, lo que sea menos el zumbido de su propia cabeza. Por eso no corta aunque no quiera. Por eso vuelve con el ex que lo trata como felpudo: porque una patada, al menos, confirma que hay suelo. El silencio no confirma nada. El silencio es un espejo sin marco y da vértigo.

Pero hay una verdad que corta como cristal: solo cuando aprendes a sentarte en tu propia casa sin encender todas las teles, dejas de alquilarle tu paz al primer inquilino que toca el timbre. Solo cuando sostienes tu vacío sin llenarlo de escombro humano, dejas de vivir en un edificio a punto de derrumbe. La soledad elegida no es celda. Es taller. Es donde te restauras sin público. Donde te quitas el maquillaje y te miras la cara de verdad. Escuece. Es alcohol en herida abierta. Pero desinfecta.

La gente transparente también lo es a solas. No necesita focos para existir. No usa al otro de paracetamol para su dolor de cabeza existencial. Y cuando elige compañía, no es porque le dé pánico el eco. Es porque tu música le gusta más que la suya. Y eso, en este mundo de altavoces rotos, es artesanía.

Todos la fastidiamos. Todos usamos a alguien alguna vez como manta eléctrica para el frío propio. La diferencia está en darte cuenta, pedir perdón sin "peros" y aprender a ser tu propia estufa antes de abrigar a nadie. Rectificar es bajarse del pedestal y decir: "Te usé de tirita y lo siento. Me curo yo".

No le tengas miedo a estar solo. Tenle miedo a ser okupa en la vida de otro. Tenle miedo a la soledad acompañada, que es un invernadero sin plantas: cristal por fuera, muerte por dentro. Tenle miedo a vivir con el modo avión emocional encendido: conectado a todo menos a ti.

Hay dos soledades: la que te vacía y la que te siembra. La que te vacía es estar con quien te mira y no te ve, como quien riega un plástico. La que te siembra es estar contigo y echar raíces. Dolerá al principio. Es arrancar la mala hierba a mano. Pero luego crece algo. Algo tuyo. Algo que no se muere si el otro se va.

Así que apaga el ruido. Siéntate. Aguanta el minuto uno, el diez, la hora. Al otro lado del mono está la calma. La que no depende de un "en línea". La que no se postea. La que te deja dormir sin deberle tu sueño a nadie.

Porque al final, la única persona con la que te vas a enterrar eres tú. Más te vale caerle bien.

Lo demás es pánico con disfraz de amor. Y para disfraces, ya está el carnaval.