Un pueblo de Toledo reúne a 30 herreros de toda España para forjar la espada más grande del mundo

Se trata de una réplica de 15 metros de la espada de Sancho IV de Navarra.

El municipio toledano de Fuensalida ha sido escenario este fin de semana de un desafío sin precedentes: la elaboración de la espada más grande del mundo.

La localidad ha reunido a un total de 30 herreros de todos los rincones de España que han unido su talento para lograr un proyecto "tan ambicioso como espectacular".

Según ha informado el Ayuntamiento, bajo la dirección de Ricardo Francés, propietario de 'Forjaventura', la treintena de maestros del hierro han forjado una colosal réplica de 15 metros de la espada de Sancho IV de Navarra.

Foto: Ayuntamiento de Fuensalida.

El alcalde, José Jaime Alonso, ha expresado que "se trata de una obra impresionante que sitúa a Fuensalida en el mapa internacional de la forja".

Asimismo, ha animado a todo el mundo a visitar el municipio para conocer el taller.