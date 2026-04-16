Se veía venir… Hoy en Castilla-La Mancha tenemos más conejos fuera de control viviendo en estas tierras, que habitantes censados y pagando impuestos. En concreto, la sobrepoblación de conejos supera los tres millones, según leo en este digital. Pero ojo, son datos oficiales, fijo que son más. Sin ánimo de exagerar, esto de la plaga de conejos hace tiempo que se nos fue de las manos.

Pero, tranquilos, el Gobierno regional tiene un plan para acabar con los conejos de más. Se luchará contra ellos por tierra, mar y aire. O, mejor dicho, abriendo una temporada de caza non-stop al conejo, autorizando el uso de hurones, de cajas trampa en los cultivos… Vamos, que lo del Estrecho de Ormuz se va a quedar en nada al lado del pim, pam, pum que prepara la Junta para estos meses.

No obstante, veo lagunas en este apocalipsis conejil. La mayor de ellas es el ritmo. Según presumen, han cazado en tres meses medio millón de conejos. Si tenemos en cuenta el ritmo de reproducción de estos animalillos… de aquí a tres años me veo compartiendo piso con una familia de conejos. ¿Y qué pasa con los conejos que residen en las riberas de los ríos, en las vías de los trenes o en las cunetas de las autovías? Hasta donde yo sé, los conejos no saben de invasión de competencias… A ver quién es el guapo que les explica que no está bien hacer sus madrigueras ahí, que son terrenos del Estado y que la Junta no tiene autoridad para exterminarlos allí.

Todo esto sonaría a chiste si no fuera una cosa muy seria. Y es que, todas estas medidas están muy bien, pero llegan tarde, más de diez años tarde. No sé el tiempo que lleva la patronal agraria ASAJA advirtiendo sobre esto, pero le aseguro, querido lector, que peinaba bastantes menos canas.

Insisto, la plaga de conejos está ya oficialmente descontrolada. Le he preguntado a la IA y me ha dicho que en Castilla-La Mancha afecta a más de 80.000 hectáreas y 308 municipios, provocando pérdidas superiores a 50 millones de euros anuales en cultivos como cereales y pistachos. Y ya que estaba, también le he preguntado posibles soluciones. Según me dice, "para atajar el problema de los conejos en Castilla-La Mancha, las soluciones se dividen actualmente en dos frentes: las medidas administrativas inmediatas y las estrategias técnicas a largo plazo".

Lo cierto es que cada vez da más miedo la IA porque, sinceramente, tiene razón en su análisis. La pena es que de la segunda parte -medidas a largo plazo- casi nunca se anuncia nada. Esperemos que, aunque tarde, esta sea la excepción de la regla. Se verá.