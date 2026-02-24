Hace unas semanas tomé un café con Marcos, 29 años, ingeniero industrial, expediente brillante. No estaba enfadado. Tampoco eufórico. Estaba cansado. Cansado de encadenar prácticas "con proyección" que nunca proyectaban nada, de entrevistas donde le decían que tenía demasiado perfil para el puesto junior y demasiado poca experiencia para el senior, de escuchar que debía mientras veía cómo compañeros suyos en Alemania lideraban equipos con su misma edad.

No se va solo por dinero. Se va por algo más difícil de cuantificar: quiere dejar de justificarse por querer crecer.

En la mesa de al lado, una conversación distinta pero parecida. Una chica que ha montado una pequeña empresa tecnológica contaba que lo más agotador no son los impuestos ni la burocracia, sino el comentario constante: "Algo tendrás". Como si emprender fuera sospechoso. Como si prosperar necesitara una coartada moral.

Ahí entendí algo que llevo tiempo observando, en este país no molesta tanto el privilegio como el movimiento.

Al que nació arriba lo damos por amortizado. Forma parte del paisaje. Nadie se sorprende de que el hijo del notario sea notario o de que quien heredó contactos los utilice. Está integrado en la lógica social. No altera nada. No descoloca a nadie.

El que incomoda es el que rompe la previsión.

El chico de la universidad de su comunidad autónoma que ahora factura seis cifras. La médica que en pocos años dirige un servicio. El abogado que no tenía padrinos y ahora compite con los despachos históricos. No porque su éxito sea injusto, sino porque obliga a una pregunta incómoda: si él ha podido moverse, ¿qué margen tengo yo?

Hemos convertido la meritocracia en una palabra casi defensiva. Pronunciarla exige matices, aclaraciones, disculpas previas. Y es verdad que las desigualdades existen, que el punto de partida pesa y que no todos suben desde el mismo peldaño. Sería infantil negarlo. Pero otra cosa distinta es instalar la idea de que el esfuerzo es irrelevante, de que el resultado está decidido antes de empezar y de que intentar avanzar es ingenuo.

Esa narrativa tiene algo seductor. Si no llego, es culpa del sistema. Si no prospero, el edificio está diseñado contra mí. Y a veces será cierto. Hay estructuras injustas. Hay trayectorias que se rompen sin remedio. Pero cuando esa explicación se convierte en la única, algo se pierde. Porque si todo es estructura, nada es decisión. Y si nada es decisión, nadie tiene margen.

Y cuando alguien sí progresa, en vez de verlo como posibilidad, lo miramos como anomalía.

Lo he visto en cenas de amigos. Cuando uno cuenta que le ha ido bien, el ambiente cambia unos grados. Aparece la ironía suave, el "bueno, tú siempre has tenido suerte", el "algo habrá". No es un ataque frontal. Es algo más sutil. Una forma de rebajar la diferencia para que nadie destaque demasiado.

No molesta el privilegio heredado porque no cuestiona nuestro relato. Molesta el mérito visible porque nos obliga a revisarlo.

Mientras discutimos si hablar de esfuerzo es ofensivo, nuestros jóvenes mejor preparados hacen las maletas sin dramatismo. Un médico que aquí encadena contratos de meses y en Reino Unido firma uno estable. Una investigadora que aquí pelea por una beca mínima y en Estados Unidos recibe financiación y equipo propio. Un programador que aquí es "uno más" y fuera es talento que retener. No se marchan con rabia; se marchan con claridad. Buscan un lugar donde el crecimiento no sea sospechoso.

Y eso debería preocuparnos más que cualquier consigna.

Estamos educando a chicos brillantes para desconfiar del éxito antes incluso de intentarlo. Les repetimos que el ascensor social está roto. Puede que no funcione como antes. Puede que esté más lento. Pero apenas hablamos de las escaleras. Las escaleras cansan, no garantizan nada y obligan a asumir algo profundamente impopular, la responsabilidad individual.

No como negación del sistema, sino como complemento.

Una sociedad adulta puede sostener dos ideas a la vez: que el sistema necesita correcciones y que el individuo tiene margen; que debemos igualar oportunidades sin imponer resultados; que podemos ayudar al que empieza más abajo sin penalizar al que llega más alto.

Lo contrario es una cultura del empate emocional. Nadie sobresale demasiado. Nadie incomoda. Nadie inspira. Y poco a poco, casi sin ruido, el talento que no acepta ese techo invisible se va a lugares donde crecer no exige pedir perdón.

Cada joven que hace la maleta no es solo una estadística económica. Es una conversación que no supimos tener. Es una mirada de cansancio como la de Marcos en aquella cafetería. Es la sensación de que moverse aquí genera más sospecha que reconocimiento.

La meritocracia no es perfecta. No garantiza justicia plena ni éxito automático. Pero sin una cultura que respete el esfuerzo, lo único que queda es la resignación elegante. Y una sociedad resignada puede ser tranquila, pero difícilmente será vibrante.

Porque al final, lo que realmente incomoda no es el privilegio. Es el que se mueve.

Y cuando el que se mueve decide hacerlo en otro país, el problema ya no es ideológico. Es estructural.