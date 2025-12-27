Empecemos por lo prioritario: felices fiestas, feliz Navidad y próspero 2026. Había que decirlo y se ha dicho. Lo cierto es que, aun gustándome mucho celebrar, estos días se convierten en un bucle de langostinos, cordero, turrón, mazapán o lo que se tercie. Una espiral de la que no es fácil escaparse, en mi caso porque mi casa se convierte de forma regular en base de operaciones. No voy a quejarme, porque nosotros estamos todos y eso es el mejor regalo. Te das cuenta cuando ves con claridad que cualquier año de estos te sobrará una silla y solo la sensación de ausencia se me hace insoportable.

Dicho esto, está siendo un final de año bastante movidito, ¿no les parece? Mientras se fraguaba la debacle socialista en Extremadura, perder 10 escaños en un territorio como ese es terrorífico, y el PP comprendía, o debería comprender, que ha hecho un ridículo espantoso convocando unas elecciones de las que sale más debilitado que antes, sonaba el teléfono en el bolsillo de una toledana. Parece esto el famoso efecto mariposa. Ya saben, eso de que el aleteo de una mariposa, por ejemplo en Chile, puede provocar un huracán en Japón.

Bueno, a lo que voy. La toledana era Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, que estaba viendo a la Macarena de Sevilla -lo de la teoría del caos no es tan raro como parece-. La llamada la hacía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Madrid, para ofrecerle ser ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. La toledana, como no podía ser de otra manera, dijo que sí.

El final de año político también funciona como el efecto mariposa 🦋: debacle socialista en Extremadura, una toledana en Sevilla, una llamada del presidente y media España conectada



Tolón, Sánchez, Page y mucho más en juego de lo que parece. El análisis de @suerteasi sobre el… pic.twitter.com/XON9enZJpE — EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha (@elespanolclm) December 26, 2025

El motivo del nombramiento es la salida de otra mujer del Gobierno, Pilar Alegría, que se vuelve a Aragón a intentar hacer algo más que Gallardo en Extremadura en las elecciones aragonesas de febrero. Atentos, que ya tenemos a media España implicada en esta historia: Extremadura, Aragón, Madrid, Toledo y Sevilla -recuerden lo del efecto mariposa-.

Las interpretaciones y opiniones sobre este nombramiento son muchas. Algunos creen que es una cuestión exclusivamente de lealtad a Sánchez. En una comunidad autónoma donde el PSOE, y especialmente Page, se ha enfrentado frontalmente, casi a diario, al presidente del Gobierno, Tolón siempre se ha mantenido firme al servicio del presidente.

Otros creen que es un nombramiento estratégico. ¿Quiere Sánchez tambalear así el liderazgo de Page en el partido? Hay quienes creen que es un cargo merecido, premio a una larga trayectoria. No lo sé.

En este nombramiento solo hay dos hechos objetivos: Milagros Tolón es y será la primera mujer toledana ministra de la historia y su ministerio no será largo, como mucho año y medio si Sánchez consigue resistir sin convocar elecciones hasta junio de 2027.

Quién sabe si el "aleteo" de Tolón en el Gobierno de España no acaba con Sánchez en Nueva York. Me llamo Ángeles y estos son mis demonios.