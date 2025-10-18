No me gusta hablar de juicios, pero ando fascinada con una nueva categoría acusatoria. Se trata de la suposición. Es un nuevo mecanismo que, tal y como nos ha explicado el indefendible e indefinible Miguel Ángel Rodríguez, consiste en que como peinas canas, puedes mentir sin ninguna consecuencia, suponer que algo ha pasado de cierta manera y usar esa suposición, sin contrastar, para acusar a quien te interese de lo que te interese. Yo como también tengo canas, me voy a marcar un Miguel Ángel Rodríguez y voy a hablar de “suponeres”

Cuando el alcalde de Toledo acusa a la exalcaldesa y actual delegada del Gobierno, Milagros Tolón, de perjudicar "a sabiendas" a la capital toledana e impedir que se le hayan concedido unos fondos europeos, el señor Velázquez ¿está suponiendo o tiene información? Lo digo porque si es un suponer le está otorgando a Tolón mucho poder ¿no? ¿Tanto manda la exalcaldesa en los Ministerios, en el Gobierno Central? No sé yo si es la estrategia más acertada darle el papel de la Reina Malvada a Tolón, porque eso supone tener que repartir el resto de los personajes y les recuerdo que en el cuento quedan Blancanieves, los enanitos que son muchos y el cazador...

Sea lo de Velázquez información o suposición, ya ha dicho García-Page que va a ayudar al Gobierno municipal, formado por PP y Vox, a conseguir ese dinero. Supongo yo, es solo un suponer, que tampoco es tan generoso y casual este amor que se lanzan en público. Igual tiene algo que ver, es un suponer, la relación que tienen García-Page y Tolón, y Paco Núñez y Velázquez...

🍇Los 'suponeres' que esta semana pone sobre la mesa @suerteasi



Y hablando de fondos europeos, esta semana también se ha presentado la Ciudad del Cine que se va a construir en Toledo, en el llamado parque de los Polvorines. Dicen que será una realidad en 2026. Es curioso que en una de las ciudades españolas con más localizaciones para rodajes, localizaciones que ofrece la propia ciudad, vayamos a construir 13.000 metros cuadrados de localizaciones prefabricadas y ficticias. A no ser que una vez desembolsado todo el dinero y finalizado el proyecto se lo sirvamos, completo y a bajo precio, a una de las grandes plataformas de creación de contenido.

Es un suponer, ¿eh? Esta obra viene acompañada de otro anuncio, la creación de una Academia de Cine de Castilla-La Mancha ¿En serio? ¿Saben que somos una de las comunidades autónomas españolas que menos dinero destina a producciones audiovisuales? Pero oye, que igual es muy necesaria esta Academia, tan necesaria como un Museo del Queso en el Casco Histórico de Toledo... Precisamente en pleno auge de estos proyectos turísticos y culturales hemos conocido la dimisión de la directora General de Turismo. ¿Es mucho suponer que va a haber más cambios en el inmovilista gobierno castellano-manchego? Qué sé yo, que peino canas y me paso el día haciéndome la rubia. Me llamo Ángeles y estos son mis demonios.