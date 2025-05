Cuando estudiaba Periodismo, allá por los años 90, todo el mundo quería ser corresponsal de guerra. No teníamos ni idea, pero seguíamos las crónicas de Pérez Reverte desde los Balcanes y creíamos que aquello era el summum de la realización. Luego se nos bajaron los humos y aceptamos las salidas profesionales que la vida nos colocaba en el camino.

En mi caso fue la comunicación institucional, a la que me he dedicado plenamente, salvo por algún flirteo ocasional, en mis casi tres décadas de ejercicio. Este desempeño me ha permitido asumir numerosos y variados roles. Lo que no podía sospechar es que terminaría entrevistando a una científica en un bar.

Y eso es lo que va a pasar esta semana en Toledo. Se llama María Teresa Baeza Romero y compartimos cartel en el festival internacional de divulgación científica en bares Pint of Science.

Maite es catedrática de universidad y especialista en calidad del aire, un asunto que, por su relación directa con la salud, está entre las principales preocupaciones de la sociedad española. En la maravillosa Azotea de Carlos, la terraza con mejores vistas de la ciudad, tendré el placer de entrevistarla sobre las cosas que respiramos, cómo protegernos de las que tienen mayor impacto, qué medidas se están tomando al respecto y, sobre todo, qué hace la investigación científica a nuestro favor.

El festival Pint of Science, que promueve la divulgación científica en entornos distendidos fuera del contexto académico, es una gran idea que nació en Reino Unido en 2013. Desde 2017, lo disfrutamos cada mes de mayo en Toledo gracias al impulso del físico y profesor universitario Gabriel Rodríguez Rodríguez, que lo sigue coordinando desde la asociación Ciencia a la Carta.

De hecho, Pint of Science está el origen de esta iniciativa independiente y sostenida para la comunicación social de la ciencia que desde hace ocho años incorpora sus propuestas a la oferta cultural de la ciudad. Por entonces era noticia que una panda de frikis con doctorado saltara del campus a los bares, a las calles o a las bibliotecas para difundir el conocimiento científico, promover el pensamiento crítico, atender a la diversidad o subrayar la participación de las mujeres en la ciencia.

Ahora, en 2025, el público de Toledo ha normalizado participar en actividades de divulgación casi cada mes, escuchar programas sobre ciencia en emisoras locales y consumir contenidos científicos en la televisión regional y en las redes.

A esto ha contribuido este festival porque nos gusta la ciencia y nos encantan los bares. Y no hay mejor opción para estas tres tardes primaverales que acercarse al Círculo de Arte, a La Azotea de Carlos o a Recaredo Terraza para aprender sobre las matemáticas, la pronunciación en inglés, la contaminación ambiental, los nuevos fármacos contra el cáncer o los fascinantes vencejos, esas aves migratorias que hacen vida en el aire.

Este es el menú que ofrece Ciencia a la Carta en Pint of Science Toledo 2025. Gratuito y accesible, porque estará Ana María Manzano para interpretar en lengua de signos española.

Una constatación de que, entre ciencia y comunicación, el amor sí es para siempre.