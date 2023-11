Esta redacción ha tenido acceso a las conversaciones que tuvieron lugar el día de ayer, 8 de noviembre de 2023.

Santos, ¿cerramos ya? Buenos días a usted también Presidente… Yo diría que si no se tuerce nada esta noche hay fumata blanca.

Hola de nuevo. A ver, que parecía que si con esto de la lista de la amnistía, el relator y lo demás, pero quieren sumar el Tsumani, la malversación y un bono de veinte indultos. Joder… venga, dale que estoy cansado ya de estar en funciones.

Presi, ya sé que no son horas, pero dicen que quieren que hagas el anuncio de Navidad de Freixenet de este año. Por eso de apoyar los productos catalanes y esas cosas. Dile que sí, ya sabes que la cámara me quiere. Pero dile que nada de mallas ni lentejuelas. ¡Ah, se me olvidaba! Que dice que se grabe diciendo en catalán que en casa habla catalán mejor que Aznar. ¡Venga, pon la grabadora! Jo parlo català a la intimitat millor que Aznar. I perquè m'escoltis: ja estic una mica nerviós.

Presidente, yo ya no sé qué decirle… parecía que ya estaba hecho, pero dice que no firma. ¿CÓMO? Que dice que se le olvida algo y que hasta que no se acuerde prefiere esperar. ¡La mare de Déu!

Unas horas más tarde.

¡Presi, que era lo del atril! ¿Lo del atril? Te mando a alguien para arreglarlo ahora mismo. No se preocupe jefe, que llevo la caladora en el coche. Deme un ratito y se lo dejo “niquelao”.

Al final la patata no ha explotado, pero se ha convertido en una bola del tamaño de una pelota de pilates. Veremos como lleva el Gobierno sentarse en ella durante la duración de la legislatura, sea la que sea.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

