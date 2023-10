A Leví y Bayla sus padres no les dejan salir de casa desde el sábado, cuando vieron caer los cohetes cerca de su casa. Desde entonces viven aterrorizados. No hay colegio, ni nadie por la calle. Solo vehículos militares habitan las calles desiertas y en la televisión imágenes de terror, pero no son de película.

Laila y Amín ya no tienen casa. Viven con sus tíos desde que un misil destruyó su edificio. En la calle solo hay escombros y sonidos de sirenas penetrantes. Desde ayer no tienen agua ni electricidad. No comprenden nada, y, al igual que Leví y Bayla, también están aterrorizados.

Mires donde mires, se te parte el corazón. Esta semana no hay lugar para el humor.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

Sigue los temas que te interesan