Organizadas por el Ayuntamiento de Yuncler a través de la Biblioteca Municipal, APANAS, DOWN Toledo y el CDIAT de Illescas y con la colaboración de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, el Centro Municipal El Prado de Yuncler acogió este jueves las I Jornadas sobre la infancia y atención temprana en la Sagra, a las que también asistieron la alcaldesa de Yeles y presidenta de la Mancomunidad de la Sagra Alta, María Jose Ruiz, y el alcalde de Ugena y vicepresidente de la Mancomunidad de la Sagra Alta, Félix Gallego. El alcalde de Yuncler, Luis Miguel Martín, fue el encargado de abrir el acto, poniendo en valor las aulas TEA y el centro de Atención Temprana con el que cuenta su municipio. También mostró su agradecimiento a las Entidades Colaboradoras la organización de estas Jornadas e, igualmente, a Down Toledo por el premio que el día anterior, en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, concedían a su municipio. En su discurso, el primer edil de Yuncler pidió que se priorizara que el deber de todos es “estar con las familias y coordinar a todos los implicado en AT para optimizar el servicio y los recursos disponibles” para seguir avanzando en mejorar día a día.