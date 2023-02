3 de 19

La secretaria general de las Juventudes Socialistas de la Provincia de Albacete, Patricia Romero Aroca, ha puesto en valor las políticas de los distintos gobiernos socialistas asegurando que "hoy gracias a esas medidas la palabra juventud no es sinónimo de precariedad’", gracias a políticas impulsadas por Pedro Sánchez; como la subida del SMI hasta los 1080 euros que beneficia mayoritariamente a los jóvenes. Asimismo, la secretaria general ha asegurado que "en la era de Cospedal los jóvenes nos teníamos que ir de Castilla -La Mancha porque en esta región no teníamos oportunidades y a día de hoy, gracias a Emiliano García-Page, no solo somos una región que retiene y potencia ese talento, sino que, además, recupera parte del que se marchó gracias al Plan Retorno impulsado por el gobierno socialista de Page’’.