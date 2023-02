10 de 12

El Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) y la asociación 'Down Toledo' han renovado su convenio de colaboración, que posibilita a los torrijeños Nacho Rubio y María Rodríguez, usuarios de 'Down Toledo que llevan trabajando en el Consistorio de la localidad desde los años 2016 y 2017, respectivamente, poder continuar trabajando en el Consistorio. El alcalde de Torrijos, Anastasio Arevalillo, acompañado por la concejala de Bienestar Social, Rosa María Quirós, ha suscrito el acuerdo en su despacho con la presidenta de 'Down Toledo', Trinidad Escobar, que ha acudido al acto de la firma junto a la presidenta, Alba Rodríguez y el gerente, José Luis Pinés.