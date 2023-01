2 de 7

El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, se ha ofrecido a ser el cabeza de cartel en la lista de la provincia de Toledo dentro de la confluencia de izquierdas que está en proceso de creación en la comunidad autónoma y, además, ha extendido este ofrecimiento a ser el candidato de la suma de fuerzas a la Presidencia de la región de cara a los comicios del mes de mayo. A preguntas de los medios en un acto de presentación de candidaturas, ha dicho que en todo caso lo que hace es dar "un paso al frente" para finalmente coger la posición que elija la confluencia. "Donde me quieran poner, pero si he pedido un esfuerzo en el ámbito municipal para dar un paso adelante, no me puedo quedar atrás y me ofrezco para que se me sitúe donde se crea conveniente", ha indicado.