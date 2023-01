2 de 7

La periodista castellano-manchega Lorena García se fue de shopping este lunes y volvió a casa con un accesorio que no necesitaba, algo que le ocurre al común de los morales en esta época de rebajas invernales. La copresentadora de 'Espejo Público' (Antena 3) ha contado en Instagram que, aunque "no era el objetivo de la compra", no se ha podido "podido resistir" a un sombrero de color malva que no tardó en estrenar. "Me fascinan los sombreros", ha escrito Lorena junto a un selfie que se hizo en el coche para lucir orgullosa su nuevo accesorio de moda. "Guapa" y "elegante" han sido los piropos que más han repetido sus seguidores.