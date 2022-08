5 de 5

Paramo Union abría su repertorio con ‘Too much of you’. Arrancaba así la música en directo de Noches Musicales, una propuesta que ve continuidad un año más organizada por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Daimiel junto a la asociación MusicProyecta. En el escenario, Cris Catling a la voz y guitarra, Miguel Ángel Ruiz a la guitarra y coros, Félix Fernández a la batería y Jesús Arroyo al bajo y coros, desplegaban su blues de grandes dosis del rock and roll más enérgico con una ejecución de calidad, que sirvió para conectar con el público presente desde el primer momento y donde a lo largo de la noche concurrieron más de 200 personas.