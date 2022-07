3 de 6

El Centro de Interpretación del Agua de Albacete ha sido el escenario elegido para el acto de entrega de la segunda edición de los Premios a la Investigación y a la Cultura Científica Joven, convocados por el ayuntamiento de la capital para estimular las vocaciones y el talento científico entre jóvenes menores de 30 años. La concejala de Emprendimiento e Innovación, Laura Avellaneda y la concejala de Formación y Empleo, Amparo Torres, han asistido a la entrega de premios, en la que Avellaneda ha subrayado la importancia de estos reconocimientos, pues “si la ciudad no conoce a sus investigadores, no sabe a qué se dedican y no les dará el valor que tienen".